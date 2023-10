United Rugby Championship al via, italiane su Sky

Con due formazioni italiane al via, parte domani, anche su Sky e in streaming su NOW, l’edizione 2023/2024 dello United Rugby Championship (URC), che ha negli irlandesi del Munster la squadra campione in carica. 16 in tutto le compagini iscritte, con protagoniste anche le Zebre di Parma e il Benetton Treviso, con i loro match sempre in onda su Sky e NOW. Zebre per prime in campo allo Stadio Lanfranchi di Parma, dove ospiteranno i nordirlandesi dell’Ulster. Diretta alle ore 14 su Sky Sport Arena e NOW. Alle 18.15 sarà la volta del Benetton, impegnato in trasferta in casa dei gallesi del Cardiff. Match live sempre su Sky Sport Arena e NOW. Si gioca all’Arms Park della capitale gallese. L’URC è composto da quattro squadre Irlandesi, gallesi e sudafricane e da due italiane e scozzesi. 18 le giornate complessive di gioco della prima fase (ultimo turno tra il 31 maggio e il 1° giugno) 2024), cui faranno seguito i quarti di finale (7-8 giugno), le semifinali (15 giugno) e la finale per il titolo (22 giugno).