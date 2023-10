Verso All Blacks-Sudafrica, stasera film Invictus

Sabato 28 ottobre dalle 20.30 live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW da non perdere l'appuntamento con la finale della Rugby World Cup tra Nuova Zelanda e Sudafrica. Un 'remake' di quella del 1995 (allora fu il Sudafrica a imporsi): chi uscirà vincitrice potrà anche vantare in bacheca più trofei iridati, considerano che ora, tutte e due, ne detengono tre. A proposito di Springboks e All Blacks, da non perdere su Sky Cinema Drama (canale 308) l'appuntamento con 'Invictus - L'invincibile', il film del 2009 con Morgan Freeman nel ruolo di Nelson Mandela e Matt Damon in quello del capitano del Sudafrica François Pienaar. In onda venerdì 27 ottobre alle 21.00 e sabato 28 ottobre alle 16.50.