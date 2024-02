L'albo d'oro del Sei Nazioni

Il Sei Nazioni riparte dal titolo vinto un anno fa dall'Irlanda. A guidare l'albo d'oro ci sono Galles e Inghilterra con 39 successi: chi vincerà per la 40esima volta? L'elenco di tutti i vincitori del Sei Nazioni, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LA PRESENTAZIONE DEL TORNEO