Inizia l’era di Gonzalo Quesada come nuovo ct dell'Italrugby. "Per me è un onore essere qui - le sue parole a Sky nel giorno della presentazione -. Il lavoro fatto finora è molto buono, dobbiamo continuare a migliorare le basi del nostro gioco se vogliamo battere le altre 5 squadre del Sei Nazioni. Sarà molto importante avere una difesa solida". Quesada, che succede a Crowley, conoscerà i suoi nuovi giocatori a gennaio nel raduno pre-Sei Nazioni (gli Azzurri esordiranno il 3 febbraio all'Olimpico con l'Inghilterra)