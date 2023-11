Primo raduno per il Ct Quesada: ecco i convocati

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno dell’Italia di lunedì 11 dicembre a Parma, il primo in vista del Sei Nazioni 2024. Quarantasei i giocatori convocati provenienti dalle due franchigie italiane, 4 gli atleti alla prima convocazione assoluta con la Nazionale Maggiore (Hasa, G. Ferrari, Izekor e Drago)

Il nuovo Ct dell'Italia del rugby, l'argentino Gonzalo Quesada, ha annunciato i nomi dei convocati per il primo raduno della sua gestione che si terrà a Parma l'11 dicembre prossimo. Si tratta di un gruppo di 46 giocatori limitato ai soli atleti che militano nelle Zebre o nel Benetton. Non sono infatti stati convocati tutti i nazionali che, al momento, giocano in formazioni di campionati esteri. L'11 dicembre sarà infatti una giornata senza allenamenti, ma con sole riunioni nelle quali ci sarà il primo contatto ufficiale fra il nuovo Ct e il gruppo squadra. I giocatori che militano all'estero si ritroveranno agli ordini di Quesada solo dal 21 gennaio in preparazione al Sei Nazioni 2024 che scatterà a inizio febbraio con la sfida dell'Olimpico tra Italia e Inghilterra.