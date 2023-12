Per la prima volta un arbitro italiano è stato designato per una partita del Sei Nazioni. Si tratta di Andrea Piardi che, il prossimo 24 febbraio, dirigerà Irlanda-Galles all'Aviva Stadium di Dublino, partita valida per la terza giornata del torneo. "Sono emozionato e orgoglioso di scendere in campo come primo arbitro italiano nel Sei Nazioni. in un tempio del rugby come l'Aviva" ha detto il 31enne bresciano, arbitro internazionale dal 2019, tre anni dopo aver cominciato a dirigere nella massima serie italiana.