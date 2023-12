Italrugby, i convocati del Ct Quesada per Verona

Sono 35 gli Azzurri (otto esodienti) convocati in un raduno- il primo sul campo dopo le riunioni dello scorso 11 dicembre – che vedrà il coinvolgimento solo di atleti che giocano in Italia. Appuntamento a Verona giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, in preparazione del Sei Nazioni 2024

Il Ct dell'Italia del rugby, l'argentino Gonzalo Quesada, ha annunciato i nomi dei convocati per il raduno del 4 e 5 gennaio prossimo a Verona. Si tratta di un gruppo di 35 giocatori. Selezionati solo gli atleti che militano in Italia visto che il raduno non cade all'interno delle finestre internazionali dedicate. 21 avanti e 14 tre-quarti. 24 i giocatori del Benetton, 11 delle Zebre e 1 proveniente dalla Serie A Elite italiana, Giulio Marini, terza linea del Mogliano, già nazionale Under 20. Sarà il primo raduno con allenamenti visto che lo scorso 11 dicembre a Verona si erano tenute soltanto delle riunioni tecniche. Inizia, dunque, il cammino che porterà l'Italia al debutto nel Sei Nazioni 2024 che avverrà sabato 3 febbraio a Roma contro l'Inghilterra.