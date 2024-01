Italrugby, FIR e Goosen non rinnovano il contratto

La Federazione Italiana Rugby e Marius Goosen hanno annunciato di aver deciso, di comune accordo, di non rinnovare il contratto che lega il tecnico sudafricano alla FIR fino al 30 giugno 2024. Goosen, che ricopre attualmente il ruolo di tecnico della difesa dell’Italia, affiancherà il nuovo CT Quesada e gli altri specialisti dello staff azzurro per tutto il Sei Nazioni 2024 prima di intraprendere un nuovo percorso lontano dall’Italia

Manca meno di un mese al via del 6 Nazioni di rugby- da seguire live su Sky- che per l'Italia inizierà il 3 febbraio a Roma, contro l'Inghilterra E questo sarà l'ultimo torneo che vedrà coinvolto nello staff degli allenatori azzurri Marius Goosen, attuale allenatore della difesa, ruolo che ricopre in Nazionale dal 2016. Goosen era arrivato in Italia come giocatore nel 2002 e aveva giocato a Viadana, Roma e Treviso dove aveva intrapreso poi la carriera di tecnico. Goosen, come annunciato oggi dalla Federazione Italiana, lascerà la Nazionale italiana al termine del prossimo Sei Nazioni.