Gonzalo Quesada carica i suoi in vista della sfida di domenica a Lille contro la Francia: "Vorranno imporre la loro fisicità, ma noi dobbiamo fare il nostro gioco e avere il possesso della palla. Questi ragazzi mi sorprendono ogni giorno per l'etica del lavoro, per questo voglio dare una possibilità a tutti quelli che ritengo pronti". Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Gonzalo Quesada ha fatto il punto in vista del match di domenica allo stadio Pierre Mauroy di Lille, dove gli Azzurri giocheranno con la Francia per la 3^ giornata del Sei Nazioni (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ).

"Non ho contato quanti cambi ho fatto nella formazione rispetto alla partita con l’Irlanda. Ci stiamo adattando alla partita di domenica e fronteggiando qualche infortunio. Il gruppo è lo stesso che ha lavorato per tre settimane insieme. Mi sto impegnando per dare il massimo delle opportunità ai giocatori che sentiamo essere pronti: cerchiamo di mantenere l’impegno”.

"Dobbiamo lavorare nella fase di conquista"

“La conquista non è stata il nostro punto forte contro Inghilterra e Irlanda, quindi dobbiamo continuare a lavorare in questo senso. La Francia vorrà portare molta fisicità, ma noi dobbiamo fare la nostra partita e imporre le nostre idee di gioco. Da vero latino mi piace la fase di conquista, anche se non è il mio settore specifico: abbiamo lavorato tanto con Andrea Moretti per migliorare mischia e touche. I giocatori hanno messo un impegno e un senso di responsabilità enorme: non smettono di sorprendermi per l’etica del lavoro che hanno. Quella con la mischia francese sarà una bella sfida: spero che avremo dei palloni di qualità, perché con l’Irlanda non ci siamo riusciti: per esprimere al meglio il nostro rugby dobbiamo avere il possesso della palla, è importantissimo”.