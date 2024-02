E' un'Italia giovane: ecco il XV per la Francia

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà la Francia domenica 25 febbraio alle 16 allo Stadio Pierre Mauroy di Lille nella partita valida per la terza giornata del Sei Nazioni (diretta su Sky Sport Uno e NOW). Sei i cambi rispetto alla squadra che aveva perso due settimane fa in Irlanda

Gonzalo Quesada, Ct dell'Italia di rugby, ha annunciato la formazione che domenica a Lille affronterà la Francia nella terza partita del Sei Nazioni 2024. Sono 6 i cambi rispetto alla squadra che aveva perso due settimane fa in Irlanda. In prima linea sono titolari Nicotera e Zilocchi. In terza linea, prima da titolare per Favretto e Ross con Lamaro, capitano, che torna a vestire la maglia numero 7. Page-Relo sarà il mediano di mischia titolare. Menoncello spostato all'ala con Federico Mori centro. In panchina, 6 avanti e 2 tre-quarti. Sarà il confronto numero 50 tra le due squadre, il primo a Lille nel match – diretto dall’inglese Christophe Ridley – che metterà in palio il Trofeo Garibaldi.