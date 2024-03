L'Italia ospita la Scozia: LIVE dalle 15:15 su Sky

Dopo l'onorevole sconfitta contro l'Inghilterra e il beffardo pareggio in Francia, la Nazionale di Quesada vuole il primo successo in questo Sei Nazioni: all'Olimpico c'è la Scozia, seconda in classifica e prima inseguitrice della capolista Irlanda. Esordio per Louis Lynagh negli azzurri. La partita è in diretta dalle 15:15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

