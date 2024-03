Da vero capitano, Michele Lamaro non si accontenta. Vinta una grande partita contro la Scozia, il giocatore azzurro punta già alla trasferta in Galles della prossima settimana, ultimo impegno del Sei Nazioni 2024. "Ora ci attende una settimana importante, in Galles vogliamo chiudere bene. Godiamoci la vittoria , ma poi pensiamo subito alla prossima partita".

"Abbiamo giocato con compostezza e precisione"

Con la solita lucidità, Lamaro analizza i segreti del successo azzurro: "Nei primi 20 minuti gli scozzesi sono stati fortunati oltre che bravi, serviva mettere più pressione e andando avanti ci siamo resi conto che ne avevamo di più e che facendo le cose bene avremmo potuto vincere. Siamo stati ottimi anche nel controllo finale". Per Lamaro è la seconda vittoria da capitano al Sei Nazioni dopo quella del 2022 in Galles. Ma le partite si somigliano poco: "In Galles vincemmo dopo un Sei Nazioni pieno di difficoltà, stavolta invece è il coronamento di un percorso che ci ha visto pareggiare in Francia e rischiare di vincere in casa contro l'Inghilterra. Oggi ci abbiamo creduto fino alla fine, con compostezza e precisione. Complimenti a tutti i ragazzi, hanno lavorato benissimo".