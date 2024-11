Rugby, otto cambi nell'Italia anti Georgia

approfondimento Italrugby, Capuozzo e Cannone out per la Georgia

Il primo turno di Autumn Nations Series 2024 non è andato molto bene: l’Italia ha perso contro l’Argentina 18 a 50 e la Georgia ha ceduto agli All Blacks XV per 31 a 13. Il secondo impegno autunnale diventa così una prova di maturità per entrambe, chiamate a vincere un match quanto mai importante per riscattare la falsa partenza nella finestra di novembre.

Sono ufficiali le formazioni di Italia e Georgia , pronte a scendere in campo l’una di fronte all’altra domenica 17 novembre a Genova alle ore 14.40, sul prato dello stadio “Luigi Ferraris” che ospita per la nona volta un test match internazionale.

Il coach argentino sorprende anche nelle scelte dei sostituti, tra cui spicca il nome dell’esordiente Giulio Bertaccini , trequarti centro del Valorugby Emilia in Serie A Elite. Nuova opportunità per Leonardo Marin e Riccardo Favretto , entrambi in evidenza nel pareggio con la Francia nel marzo scorso e investiti del ruolo di impact player in questa partita. Si rivedono in panchina anche Pietro Ceccarelli e Alessandro Fusco , assenti contro l’Argentina.

Alle ali il CT Gonzalo Quesada si affida alla brillantezza atletica di Jacopo Trulla in sostituzione di Louis Lynagh , mentre Monty Ioane mantiene la maglia numero 11 sulle spalle. Nello spot di estremo è la volta di Matt Gallagher titolare. Il giocatore del Benetton Rugby ha esordito in estate contro Samoa e indosserà per la prima volta l’ azzurro davanti al pubblico italiano.

La mediana è un affare di famiglia con i fratelli Alessandro e Paolo Garbisi nominati in cabina di regia, rispettivamente nella posizione di mediano di mischia e mediano di apertura. In mezzo al campo è ancora una volta il turno di Tommaso Menoncello e Ignacio Brex , una coppia di centri che per caratteristiche tecniche risulta essere tra le più affiatate e incisive del rugby internazionale.

In seconda linea torna titolare Dino Lamb al posto dell’infortunato Federico Ruzza e Niccolò Cannone rimane al suo fianco in sala macchine. La terza linea orfana a numero 8 di Lorenzo Cannone, ritrova il dinamismo di Ross Vintcent . Il capitano Michele Lamaro e Sebastian Negri sono i flanker confermati, a loro verrà richiesto il lavoro maggiore in termini di avanzamenti e placcaggi.

Lo staff tecnico dell’Italia ha dovuto far fronte agli infortuni di Ange Capuozzo e Lorenzo Cannone , ma il XV scelto è ugualmente competitivo, con tanti giocatori in campo che possono portare il proprio contributo di classe ed esperienza. Rispetto alla settimana scorsa il capo allenatore Gonzalo Quesada ha deciso di inserire otto novità , cambiando almeno una pedina in ogni reparto. La prima linea registra l’inserimento di Simone Ferrari, Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti che sostituiscono Marco Riccioni, Gianmarco Lucchesi e Mirco Spagnolo , con gli ultimi due pronti a dare il proprio contributo dalla panchina.

Georgia, solo un cambio rispetto alla Nuova Zelanda

Se l’Italia ha scelto una formazione in equilibrio tra volti nuovi e certezze, la Georgia invece è andata sul sicuro, regalando una seconda opportunità a gran parte della squadra di scena contro la selezione della Nuova Zelanda una settimana fa. L’unico cambio nel XV titolare è in mischia, dove il pilone del Lione Irakli Aptsiauri sostituisce Sandro Kuntelia in un pack all’interno del quale figurano molti giocatori che militano nel campionato francese, tra cui i compagni di prima linea di Aptsiauri, Nika Abuladze e Vano Karkadze, entrambi in forza al Montpellier in Top 14. La terza linea è totalmente in rappresentanza della Pro D2, il torneo di seconda divisione dove militano tra Valence e Provance, Tornike Jalaghonia, Giorgi Tsutskiridze e Ilia Spanderashvili.

I pericoli maggiori del team allenato da Richard Cockerill arrivano direttamente dal triangolo allargato, dove la classe dell’estremo del Lione Davit Niniashvili si unisce al fiuto per le marcature dell’ala Akaki Tabutsadze (39 mete in 42 presenze) e all’esperienza di Sandro Todua, uno dei giocatori più presenti del rugby caucasico.

La coppia di centri è appannaggio dell’esperto Giorgi Kveeladze del Grenoble, schierato accanto a Tornike Kakhoidze dei Black Lion, un giocatore molto incisivo che si era già messo in luce contro l’Italia U20 al Mondiale 2023. In mediana invece lo staff georgiano ha deciso per un mix tra l’esperienza del capitano Vasil Lobzhanidze e l’intraprendenza del giovane numero 10 Luka Matkava, molto abile in fase di distribuzione.

Oltre un primo XV di valore, lo staff georgiano potrà utilizzare a partita in corso due pedine strategiche come l’apertura di riserva Tedo Abzhandadze, il ‘giustiziere’ dell’Italia a Batumi, e Gela Aprasidze, mediano di mischia dotato di un calcio potente e preciso