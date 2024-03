Italrugby, una vittoria che fa la storia

Il Sei Nazioni 2024 dell’Italia si è chiuso con una vittoria storica. Il 21-24 di Cardiff ha regalato il secondo successo consecutivo, il terzo risultato utile (il pareggio 13-13 a Lille con la Francia) e più in generale un torneo molto positivo da parte degli uomini di Gonzalo Quesada. Dopo la vittoria con la Scozia allo stadio Olimpico ci si aspettava una conferma dagli Azzurri, chiamati a fare una grande prestazione in trasferta in uno stadio tutto’altro che facile da affrontare. Eppure il XV sceso in campo a Cardiff ha affrontato la partita con grande consapevolezza dei propri mezzi e tanta umiltà, orientata al compito e votata al lavoro e al sacrificio. Nel primo tempo la grande pressione della difesa azzurra ha messo in enorme difficoltà l’attacco gallese, rimasto a secco in 40’. I placcaggi sono stati avanzanti, ogni punto d’incontro è stato rallentato e in più di un’occasione i giocatori azzurri hanno conquistato il possesso del pallone costringendo gli avversari a un’imprecisione o a un fallo. Ancora una volta grande protagonista la coppia di centri Brex-Menoncello, sia in attacco che in difesa, con il primo premiato con il “Player of the Match”. Grandissima presenza di Michele Lamaro, di Giacomo Nicotera e in generale di tutto il pacchetto di mischia nel breakdown dove la nazionale ha recuperato una quantità infinita di palloni. In attacco le due azioni delle mete di Monty Ioane e Lorenzo Pani sono il frutto di esecuzioni rapide e precise come si era visto fare a corrente alternata negli anni passati; la freschezza fisica e le buone mani dei giocatori italiani ha fatto poi il resto, portando a concretizzare ogni occasione nell’area dei 22 avversaria.