Italia-Inghilterra femminile LIVE alle 16 su Sky

La squadra di Giovanni Raineri ospiterà al Lanfranchi di Parma la favorita numero uno per la vittoria finale del torneo, in un match dove sarà fondamentale essere precise in difesa ma avere anche volontà di attaccare le inglesi. Kick-off alle 16, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Dopo il Sei Nazioni che ha visto l’Italia di Gonzalo Quesada estasiare i propri tifosi a suon di prestazioni e vittorie, non c’è tempo di respirare per gli appassionati del rugby. Un "nuovo" Sei Nazioni è pronto a iniziare: quello al femminile, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Sofia Stefan e compagne, uscite benissimo dall’ultimo appuntamento internazionale, ossia il WXV2 dello scorso autunno, quando raccolsero tre vittorie in altrettanti incontri rispettivamente con Giappone, Sudafrica e USA, non vedono l’ora di tornare a misurarsi con le squadre dell’Emisfero Nord. L’obiettivo dichiarato è quello di installarsi sul podio, anche se la prima sfida in agenda contro l'Inghilterra (ore 16, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW) sarà proibitiva. Le "Red Roses" inglesi infatti sono le campionesse in carica e sembrano avere una marcia in più rispetto al resto della concorrenza.

Ma l’Italia non vuole partite sconfitta contro le britanniche, anzi. Ci vorrà inevitabilmente grande attenzione in difesa, in particolare sui punti d’incontro e nei placcaggi, senza però precludersi la possibilità di mettere in campo una riconoscibile identità di gioco fatta di multifase rapidi e di velocità, per un reparto trequarti ormai consolidato, con elementi del calibro di Beatrice Rigoni e Michela Sillari e Vittoria Ostuni Minuzzi. Organizzazione, carattere e imprevedibilità: queste le parole d’ordine per provare a mettere in difficoltà l’Inghilterra in una partita dove tutti i momenti degli 80’ a disposizione saranno importanti.