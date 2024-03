L'Italia s'è desta: lo speciale oggi su Sky

Rivediamo tutte le emozioni del Sei Nazioni 2024 dell'Italia, un torneo che resterà nella storia del rugby azzurro. Appuntamento stasera, giovedì 28 marzo alle 21.00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Il 6 Nazioni 2024 è stato il migliore della storia azzurra, il primo con tre risultati utili: 2 successi e un pareggio. Per riviverlo c’è “L’Italia s’è desta”, lo speciale che racconta le imprese nel torneo di quest’anno degli Azzurri, con interviste inedite e immagini che vanno oltre gli 80’ dei match del 6 Nazioni. Un modo per celebrare i protagonisti di una straordinaria impresa, che ridesta l’attenzione e la passione verso il rugby italiano. Appuntamento da non perdere stasera alle ore 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.