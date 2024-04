E' di Lorenzo Pani la meta più bella del 6 Nazioni

La meta di Lorenzo Pani a Cardiff contro il Galles è stata votata come la più bella del 6 Nazioni. L'estremo dell'Italia ha ottenuto il 64% dei voti superando in classifica lo scozzese Van der Merwe, il francese Le Garrec e l'irlandese Nash. L'ultimo 6 Nazioni è stato il migliore nella storia azzurra e potrebbe migliorare ancora venerdì quando verrà annunciato il nome del miglior giocatore del torneo, per il quale è in lizza Tommaso Menoncello