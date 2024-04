AIPD, terzo tempo a Città di Castello: l'evento

Un terzo tempo all’insegna dell’amicizia, con i ragazzi dell’associazione AIPD (Associazione italiana persone down) che hanno servito cibo e bevande ai giocatori delle squadre Città di Castello di Rugby e Amatori Ascoli al termine dell’ultima sfida di campionato conclusa 45-6 per i padroni di casa

Si è svolto nella giornata di domenica 7 aprile a Città di Castello il ”terzo tempo” all’insegna dell’amicizia fra i tavoli, diretto dall’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Al termine della sfida, le persone dell’associazione, guidati dalla Presidente Tiziana Pescari e dagli altri componenti, si sono trasformati camerieri per un giorno per servire pietanze e bevande ai giocatori delle squadre che da poco avevano terminato la sfida, terminata sul punteggio di 45-6 per i padroni di casa. I ragazzi, inoltre, hanno indossato la maglia (realizzata dall’artista Andrea Lensi) con i disegni antirazzismo e contro la discriminazione, che rappresenta l’impegno per una pratica agonistica etica, dentro e fuori dal campo di gioco. I tratti neri su fondo bianco indicano la “Ruck”, ovvero la “mischia” rugbistica, ovvero la lealtà e il rispetto dell’altro.