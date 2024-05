United Rugby Championship in campo Parma e Treviso

Prosegue anche su Sky e in streaming su NOW l’edizione 2023/2024 dello United Rugby Championship (URC), che ha negli irlandesi del Munster la squadra campione in carica. Due le formazioni italiane in corsa, le Zebre di Parma e il Benetton Treviso, con i loro match sempre in onda su Sky e NOW. Il torneo mette in scena la diciassettesima giornata e tra venerdì 17 e sabato 18 maggio, saranno due le partite in onda, entrambe con protagoniste le due franchigie italiane.