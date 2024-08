The Rugby Championship, due match su Sky

Lo show del grande rugby nella Casa dello Sport. Oggi live su Sky e NOW doppio appuntamento con la 3^ giornata del The Rugby Championship. Alle 17 il Sudafrica ospita gli All Blacks. A mezzanotte sfida tra l’Argentina e l’Australia

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Entrano nel vivo le sfide per le Nazionali dell’emisfero meridionale, anche quest’anno protagoniste del The Rugby Championship.

La terza giornata dell’edizione 2024 scatta domani, sabato 31 agosto alle 17, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW: il Sudafrica ospita gli All Blacks della Nuova Zelanda all’”Emirates Airline Park” di Johannesburg. A mezzanotte è la volta della sfida tra l’Argentina e l’Australia. La diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW dall’ “Estadio Jorge Luis Hirschi” di Buenos Aires. Tutte le partite dell’edizione 2024 del The Rugby Championship sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.