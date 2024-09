Rugby, Benetton e Zebre su Sky

Per lo United Rugby Championship in campo venerdì 27 settembre Glasgow-Benetton alle 20.35 su Sky Sport Arena e sabato 28 Zebre-Munster (alle 16 su Sky Sport 254). Sabato spazio anche al The Rugby Championship: alle 9.05 All Blacks-Australia e alle 17 Sudafrica-Argentina (entrambe su Sky Sport Arena)

Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW . Prosegue l'appuntamento con il meglio del rugby di club in Europa con lo United Rugby Championship e si entra nelle fasi decisive delle sfide per le Nazionali dell’emisfero sud, anche quest’anno protagoniste del The Rugby Championship .

In campo e su Sky Benetton Treviso e Zebre

Il secondo turno dello United Rugby Championship 2024 scatta venerdì 27 settembre, alle 20.35 con la sfida tra il Glasgow e il Benetton Treviso, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. L’altra franchigia italiana, le Zebre, scende in campo sabato pomeriggio, alle 16, live su Sky Sport 254 e NOW, nel match casalingo contro Munster. La sesta e ultima giornata del The Rugby Championship scatta sabato 28 settembre alle 9.05, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW: gli All Blacks della Nuova Zelanda ospitano l’Australia allo Sky Stadium di Wellington. Alle 17 è la volta della sfida tra le prime due della classifica che si giocheranno il trofeo, il Sudafrica e l’Argentina. La diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, dal Mbombela Stadium di Nelspruit. Approfondimenti, highlights e interviste su Sky Sport 24, su skysport.it e i canali social ufficiali di Sky Sport.