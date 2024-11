Autumn Nations Series, che spettacolo su Sky!

Inghilterra-All Blacks è stato solo l’inizio: le Autumn Nations Series promettono spettacolo. La finestra internazionale, ufficialmente, non è ancora iniziata, ma il match di Twickenham ha fatto capire quante emozioni ci aspettano in un novembre pieno di test match, in cui ovviamente, sarà protagonista anche l’Italia. Tutto su Sky e NOW ascolta articolo

Se “l’antipasto” è così, figuriamoci il resto. Inghilterra-All Blacks, vinta dai neozelandesi 24-22 a Twickenham dopo un finale incredibile, con Ford che prima colpisce il palo e poi manca di poco il drop del sorpasso, ha già fatto capire l’antifona. Non una partita perfetta, soprattutto nel secondo tempo dove la paura e gli errori hanno reso il gioco più spezzettato, ma uno spettacolo che ha tenuto tutti con gli occhi incollati al campo fino all’ultimo minuto. Dopo il prologo, che ha visto anche la Scozia battere nettamente le Fiji 57-17, la prossima settimana cominceranno per davvero le Autumn Nations Series, con tutte le grandi del rugby mondiale in campo e tutte le partite delle Tier 1 trasmesse da Sky Sport.

La prima settimana: c'è Irlanda-All Blacks La “vera” finestra internazionale inizierà questa settimana con un’altra partita di altissimo livello: alle 21.10 di venerdì 8 novembre si giocherà Irlanda-All Blacks, riedizione (un anno dopo) di quel quarto di finale mozzafiato che spezzò sul più bello i sogni di Sexton (all’ultima in carriera) e compagni, facendo riemergere i neozelandesi dalle loro ceneri. Sabato a Twickenham invece sarà l’ora del riscatto: l’Inghilterra non ne può più di sconfitte onorevoli, e di fronte ha un’altra squadra che a sua volta ha uno spasmodico bisogno di tornare a vincere, l’Australia, che ha ottenuto un solo successo nelle 6 partite del Rugby Championship. Alle 18.40 toccherà all’Italia, in campo a Udine contro l’Argentina in un derby latino pieno di fascino, e che toccherà le corde più profonde dell’animo del coach azzurro Gonzalo Quesada. Gli Azzurri vengono dal miglior Sei Nazioni della loro storia, i Pumas dal loro miglior Rugby Championship: sarà una partita di altissimo livello. Sabato sera toccherà alla Francia contro il Giappone, mentre domenica le Fiji cercheranno il riscatto (stavolta con la squadra al completo, avendo a disposizione anche i ragazzi che giocano in Europa) contro un Galles che non ha ancora vinto una partita ufficiale nel 2024. Il weekend si chiuderà con il Sudafrica campione del mondo in campo a Edimburgo contro la Scozia. approfondimento Autumn Series, All Blacks battono l'Inghilterra

La seconda settimana: il clou è Francia-All Blacks Nemmeno il tempo di riprendere fiato e si ricomincia: apertura del venerdì ancora affidata all’Irlanda, stavolta contro l’Argentina, mentre sabato il Portogallo è atteso da un altro crash test – dopo quello estivo in Sudafrica – contro la Scozia. Alle 18.40 ancora una grande sfida a Twickenham: Sudafrica-Inghilterra, un’altra partita dal sapore di Mondiale. Un anno fa il Sudafrica rischiò la disfatta pur partendo nettamente favorito, perché l’Inghilterra giocò forse la miglior partita dell’era Borthwick e sfiorò il colpaccio perdendo 16-15. Il sabato si chiude nel miglior modo possibile: alle 21.10 c’è Francia-All Blacks allo Stade de France, nel 2021 finì con un netto 40-25 per i Bleus, ma 3 anni sono tanti. Domenica tocca di nuovo all’Italia: alle 14.40 a Marassi arriva la Georgia, in una sfida mai banale. Gli Azzurri lo hanno detto chiaramente: c’è una rivincita da prendersi dopo la disfatta di Batumi di 2 anni fa, mentre i Lelos vogliono dimostrare di potersi sedere al tavolo dei grandi. La seconda settimana si chiude con una sfida già vista questa estate: Galles-Australia. A luglio la serie è stata vinta dai Wallabies, mentre la squadra di Gatland non può permettersi di restare a bocca asciutta anche stavolta. approfondimento Rugby, le Autumn Nations Series al via su Sky

La terza settimana: l'Italia sfida gli All Blacks a Torino A questo punto, i valori in campo non dipenderanno più soltanto dall’aspetto puramente tecnico e fisico, ma anche dai risultati ottenuti nelle settimane precedenti e dallo spirito con cui le formazioni scenderanno in campo. Francia-Argentina di venerdì 22 novembre stavolta avrà tutto lo spazio che merita, dopo essere stata oscurata dai gravissimi fatti di cronaca di quest’estate che hanno coinvolto i francesi Jegou e Auradou. Sabato 23 l’Irlanda ospita le Fiji, sempre a caccia di scalpi importanti, mentre il Galles ospita il Sudafrica campione del mondo in un quella che per i gallesi dovrà essere la partita della maturità. E poi c’è “la” partita di questo novembre italiano: alle 21.10 allo Juventus Stadium di Torino si gioca Italia-All Blacks. Quesada lo ha detto chiaramente: “Non siamo quelli dei 96 punti di Lione”. Quella sconfitta brucia ancora, e gli Azzurri faranno di tutto per cancellarla dalla memoria dei tifosi. La domenica della terza settimana si chiuderà con Scozia-Australia e Inghilterra-Giappone.