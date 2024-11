Italrugby, XV Azzurro per la sfida con l'Argentina

L'Italia chiude il suo 2024 con tre test-match validi per le Autumn Nations Series . Si comincia sabato 9 novembre a Udine contro l' Argentina (live su Sky Sport Arena e NOW alle 18.40), per poi passare a domenica 17 contro la Georgia a Genova. Domenica 23 novembre allo Juventus Stadium di Torino la sfida agli All Blacks. Tutti i match da vivere live su Sky Sport e in streaming su NOW .

Il XV Azzurro, esordio da titolare per Mirco Spagnolo

Tra Italia e Argentina sarà il confronto numero 24, il dodicesimo in Italia e il primo assoluto ad Udine con un bilancio totale di 5 vittorie per gli Azzurri, un pareggio e 17 vittorie dell’Argentina con l’ultimo successo dell’Italia che risale al 2008 a Cordoba. La partita sarà diretta dall’arbitro inglese Matthew Carley.

Triangolo allargato formato da Capuozzo, Lynagh e Ioane, quest’ultimo assente per infortunio nell’ultimo match giocato in Giappone. Coppia di centri consolidata formata da Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Page-Relo. In terza linea insieme a capitan Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone e Sebastian Negri. In seconda linea troveranno spazio Federico Ruzza e Niccolò Cannone, con quest’ultimo che arriva a 45 caps con Italrugby. In prima linea esordio da titolare per Mirco Spagnolo – 8 caps tutti da subentrante – che scenderà in campo con Lucchesi e Riccioni. In panchina si rivedono Tommaso Allan – al rientro in lista gara dopo la gara d’esordio nel Sei Nazioni 2024 e lo stop concordato con lo staff tecnico azzurro dal rugby internazionale – e Dino Lamb, alla prima convocazione nella gestione Quesada dopo il periodo forzato ai box. Pronti a subentrare a gara in corsa anche Nicotera, Fischetti, Ferrari, Zuliani, Alessandro Garbisi e Zanon. Per la partita contro l’Argentina non saranno a disposizione Ross Vintcent e Andrea Zambonin.