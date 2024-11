Italrugby, Capuozzo e Cannone out per la Georgia

Ange Capuozzo salterà la sfida con la Georgia di domenica, a Genova. L'Azzurro, uscito dopo pochi minuti durante il match contro l'Argentina per un colpo alla testa, non ha superato i successivi test post commozione cerebrale e dovrà osservare 12 giorni di riposo. Out anche Lorenzo Cannone per una frattura al setto nasale: lunedì si sottoporrà a intervento chirurgico

Ange Capuozzo non sarà a disposizione per il test-match di domenica 17 novembre, a Genova contro la Georgia (ore 14.40 live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, studio pre partita dalle ore 14). L'estremo azzurro era uscito dal campo dopo 7 minuti sabato scorso ad Udine contro l'Argentina per un colpo alla testa subito durante un placcaggio. Capuozzo non ha superato i successivi test post commozione cerebrale e dovrà osservare 12 giorni di riposo, come prescritto dal regolamento internazionale. Potrà tornare a disposizione per il match contro la Nuova Zelanda, in programma il 23 novembre a Torino. Out anche Lorenzo Cannone per una frattura al setto nasale: lunedì si sottoporrà a intervento chirurgico. Gonzalo Quesada annuncerà la formazione che sfiderà la Georgia domani, venerdì, alle 14.

Robinson nuovo presidente World Rugby, nulla da fare per Rinaldo

L'australiano Brett Robinson è stato eletto oggi a Dublino come nuovo presidente di World Rugby, la "FIFA ovale". Superato al secondo turno il francese Abdelatif Benazzi per 27 voti a 25. Nulla da fare, dunque, per l'italiano Andrea Rinaldo- ex seconda linea del Petrarca e della nazionale-candidatro sostenuto dalle federazioni italiana e irlandese, eliminato al primo turno con 9 voti ottenuti. Brett Robinson succede all'inglese Bill Beaumont. Nel suo programma elettorale una maggiore attenzione ai costi globali e una strategia tesa ad esportare il rugby in tutti i mercati del mondo