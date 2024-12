Michele Lamaro: "Io capitano, orgoglioso dell'Italia e di essere italiano"

Mentre recupera dal recente infortunio alla spalla destra, il capitano del rugby italiao si racconta e ci accompagna a conoscere il suo mondo anche di fuori dal campo. Dal bilancio del 2024 ai sogni per il 2025, dal rapporto con il Ct Quesada ai suoi hobby, i suoi idoli e cosa spera di lasciare una volta che avrà appeso gli scarpini al chiodo. Michele Lamaro in esclusiva per Sky Sport Insider