Scozia-Italia LIVE alle 15.15 su Sky Sport Uno

Oggi alle ore 15.15 allo stadio Murrayfield di Edimburgo, l’Italia farà il suo esordio nel Sei Nazioni 2025 con la Scozia. La squadra di Gonzalo Quesada si presenta al torneo con grandi aspettative, visti i risultati ottimi della passata edizione, e la prima giornata è subito un importante banco di prova per gli Azzurri che vogliono confermare il successo del 9 marzo 2024 per 31-29. Il match in diretta su Sky Sport Uno e NOW ascolta articolo

La prima giornata del Sei Nazioni 2025 vedrà di fronte a Edimburgo Scozia e Italia in un match diretto dall’arbitro inglese Karl Dickson. I padroni di casa vorranno la rivincita della sconfitta della passata edizione a Roma per 31-29. In palio anche la “Cuttitta Cup”, premio che si gioca dal 2022 in onore di Massimo Cuttitta, ex nazionale dell’Italia ed ex allenatore degli avanti scozzesi. Finora il trofeo è stato vinto due volte dalla nazionale del cardo e una da quella azzurra.

I precedenti I precedenti fra le due squadre sono 38, 28 successi per la Scozia e 9 per l’Italia fra cui quello del 2015, in un Murrayfield ammutolito dalla forza della mischia azzurra, in cui la squadra allora allenata da Jacques Brunel vinse a tempo scaduto per 22-19 con una meta tecnica. Un altro successo memorabile fu quello del 5 febbraio 2000, che coincise con la prima vittoria assoluta al Sei Nazioni dell’Italia sulla Scozia: in quel match allo stadio Flaminio Diego Dominguez guidò gli azzurri al 34-20 finale realizzando 29 punti. Approfondimento Tutto il Sei Nazioni live su Sky!

Le chiavi tattiche del match Nel pomeriggio di sabato 1 febbraio saranno tante le chiavi di un match di altissimo livello a giudicare dalle formazioni titolari. Gregor Townsend dovrà fare a meno per tutto il torneo di uno dei giocatori più carismatici, Sione Tuipulotu, ma ritrova l’esplosività dell’ala di Edinburgh Darcy Graham, avrà il solito Duhan van der Merwe sulla fascia opposta (5 mete in 5 partite lo scorso anno) e le grandi abilità di Blair Kinghorn e Huw Jones. Per quanto riguarda la Scozia, tutto passerà per le mani e i piedi di Finn Russell, co- capitano della Scozia. A lui sarà affidata la regia di un’azione offensiva che passerà anche per il reparto delle terze linee che l’Italia è pronta ad affrontare con un terzetto di giocatori di tutto rispetto. Lorenzo Cannone, Sebastian Negri e Michele Lamaro se la vedranno con Matt Fagerson, Rory Darge (co-capitano) e Jamie Ritchie in una sfida nel breakdown davvero avvincente. Altro aspetto da tenere d’occhio è la contesa fra le prime linee dove Simone Ferrari, Giacomo Nicotera e Danilo Fischetti dovranno fronteggiare un trio scozzese molto “pesante”: Pierre Schoeman pilone sinistro, Dave Cherry tallonatore e Zander Fagerson pilone destro compongono una prima linea esperta e solida che metterà sotto pressione la mischia azzurra. L’Italia di Gonzalo Quesada ha però altrettanta qualità e versatilità nel XV titolare, specialmente nel reparto dei trequarti, con Tommaso Allan, Ange Capuozzo e Monty Ioane (trio mai schierato dal tecnico argentino) che possono ricoprire differenti ruoli nel corso del match. Lo stesso Tommaso Menoncello, miglior giocatore nello scorso Sei Nazioni e centro che compone l’inamovibile coppia con Nacho Brex, potrebbe all’occorrenza giocare ala consentendo ulteriori modifiche in un reparto ricco di talento e guidato dalla regia di Paolo Garbisi.