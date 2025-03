Inghilterra-Italia U20 LIVE alle 20.45 su Sky

I ragazzi di Roberto Santamaria faranno visita alla squadra prima in classifica del torneo giovanile, con la voglia di provare a rimettersi in moto dopo due sconfitte casalinghe. Il ct ha operato diversi cambi nella formazione che venerdì sarà in campo a Bath. Il match in diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 20.45

Dopo due settimane di pausa, il Sei Nazioni Under 20 è pronto a tornare protagonista. All’Italia toccherà l’esame più duro di tutti: fronteggiare al The Rec di Bath, con calcio d’inizio alle 20.45, quell’Inghilterra che sin qui ha raccolto 13 punti in 3 partite, frutto di 3 vittorie (superate nell’ordine Irlanda, Francia e Scozia) di cui una con il punto di bonus (l’ultima, vinta addirittura 57-13), attestandosi al primo posto della classifica. Giacomo Milano e compagni invece, dopo aver iniziato al meglio il loro cammino con il blitz sul campo della Scozia (10-22), sono incappati nei ko a Treviso contro il Galles (un 18-20, pieno di rammarico per le occasioni non sfruttate) e contro la Francia (5-58, con la superiorità dei transalpini che ha fatto la differenza) raccogliendo quindi un totale di 5 punti: quinta posizione nella classifica generale, a pari con l’Irlanda ma al momento con una peggiore differenza punti (-6 per i “Verdi”, -43 per gli “Azzurri).