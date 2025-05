Stiamo per entrare nel campo (minato) della discussione sportiva che più appassiona il tifoso di tutte le latitudini: ‘chi è più forte?’. Niente LeBron vs Jordan o CR7 contro Messi, neppure Merckx vs Pogacar. La prospettiva, particolare, è del Rugby Union: e se la squadra più dominante della storia fossero le Red Roses inglesi che hanno appena vinto il Sei Nazioni femminile?