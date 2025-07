Test Match, Sudafrica e Italia di nuovo in campo

La stagione dei test match internazionali di rugby è su Sky e in streaming su NOW. Sabato 12 luglio, ben tre sfide da non perdere. Al “Nelson Mandela Bay Stadium” di Port Elizabeth, il Sudafrica campione del mondo ospita l’Italia, sette giorni dopo il 42-24 per gli Springboks nel primo test match della serie. Pre partita su Sky Sport 24, Sky Sport Arena e NOW dalle 16.45 con Diego Dominguez, Andrea De Rossi e le interviste di Moreno Molla, inviato a Pretoria. Calcio d’inizio alle 17.10 in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con telecronaca di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.