Dal 14 giugno al 14 luglio la Nazionale italiana di rugby è stata impegnata in un tour africano che l'ha vista sfidare la Namibia e il Sudafrica (due volte). Il nostro inviato molto speciale Moreno Molla ha seguito per tutto il mese i ragazzi azzurri e ne ha ricavato uno speciale in tre puntate in esclusiva per Sky Sport Insider