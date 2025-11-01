Quilter Nations Series al via, i test match su Sky

Offerte Sky
Quilter Nations Series al via, oggi tre test match su Sky

casa dello sport

Su Sky e NOW è un novembre mondiale con tanti test match in diretta. Si parte sabato 1° novembre con tre sfide “intercontinentali”: alle 16.10 l’Inghilterra sfida l’Australia, alle 18.40 la Scozia ospita gli Stati Uniti e alle 21 l’Irlanda affronta gli All Blacks

ascolta articolo

Con l’inizio del mese di novembre, come da tradizione, tornano i grandi test match del rugby internazionale. Il meglio della palla ovale mondiale si confronta in diretta nelle “Quilter Nations Series” su Sky e in streaming su NOW, con tantissime sfide da vivere in diretta.

Azzurri in campo contro Australia, Sudafrica e Cile

Grande attesa per le tre partite che vedranno in campo la Nazionale italiana: sabato 8 novembre ITALIA-AUSTRALIA al BluEnergy Stadium di Udine; sabato 15 novembre ITALIA-SUDAFRICA all’Allianz Stadium di Torino; sabato 22 novembre ITALIA-CILE allo stadio Ferraris di Genova. Le tre sfide degli Azzurri di Quesada saranno in diretta su Sky e NOW.

Sabato 1 novembre tre grandi sfide su Sky

Ma il grande mese del rugby mondiale parte sabato 1° novembre con tre sfide dal sapore intercontinentale. Alle 16.10 l’Inghilterra affronta l’Australia. Diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Moreno Molla e Federico Fusetti. Alle 18.40 la Scozia ospita gli Stati Uniti. Diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Paolo Malpezzi e Pippo Frati. Gran serata alle 21 in diretta su Sky Sport Max e NOW con Irlanda-All Blacks e il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Durante tutto il mese delle “Quilter Nations Series”, su Sky Sport 24 le notizie, le interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport

Domenica per il Top 14 il posticipo La Rochelle-Racing 92

Inoltre, domenica 2 novembre per il Top 14 francese, alle 21.05 la sfida tra La Rochelle e Racing 92, con il commento di Moreno Molla e Andrea De Rossi, in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

La programmazione di rugby su Sky e NOW

Sabato 1° novembre

  • In diretta alle 16.10 su Sky Sport Arena e NOW Inghilterra-Australia, con il commento di Moreno Molla e Federico Fusetti
  • In diretta alle 18.40 su Sky Sport Arena e NOW Scozia-USA, con il commento di Paolo Malpezzi e Pippo Frati
  • In diretta alle 21 su Sky Sport Max e NOW Irlanda-All Blacks, con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi

Domenica 2 novembre

  • In diretta alle 21.05 su Sky Sport Arena e NOW La Rochelle-Racing 92, con il commento di Moreno Molla e Andrea De Rossi

