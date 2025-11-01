Quilter Nations Series al via, i test match su Sky

Sabato 1 novembre tre grandi sfide su Sky

Ma il grande mese del rugby mondiale parte sabato 1° novembre con tre sfide dal sapore intercontinentale. Alle 16.10 l’Inghilterra affronta l’Australia. Diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Moreno Molla e Federico Fusetti. Alle 18.40 la Scozia ospita gli Stati Uniti. Diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Paolo Malpezzi e Pippo Frati. Gran serata alle 21 in diretta su Sky Sport Max e NOW con Irlanda-All Blacks e il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Durante tutto il mese delle “Quilter Nations Series”, su Sky Sport 24 le notizie, le interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla App Sky Sport.