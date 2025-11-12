Sabato l'Italia affronterà allo Juventus Stadium di Torino il Sudafrica. Per la Nazionale, quella di mercoledì 12 novembre, è stata una giornata un po' diversa dal solito: dalla visita all'Istituto di Candiolo, rinnovando la collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby e la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, al Filadelfia dove gli Azzurri hanno incontrato i giocatori del Torino

In attesa di conoscere le scelte di Gonzalo Quesada per la sfida agli Springboks due volte campioni del mondo in carica, per gli Azzurri giornata di riposo . Niente allenamenti ma iniziative extra campo sì. In mattinata Lorenzo Pani, Mirko Belloni e Pablo Dimcheff si sono recati in visita all' Istituto di Candiolo rinnovando la collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby e la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro nell'ambito della campagna "Life is Blu" per sostenere la prevenzione e la cura dei tumori maschili.

Nel pomeriggio il capitano degli Azzurri, Nacho Brex, è andato al Filadelfia, il centro sportivo del Torino. Scambio di maglia col Cholito, Giovanni Simeone, e tanta curiosità e simpatia scatenata anche in Marco Baroni e altri compagni di squadra.Dal campo del Toro allo stadio della Juve. Perché sabato la sfida al Sudafrica si terrà allo Stadium. Dai Wallabies, battuti a Udine, agli Springboks. La sfida più dura che ci sia nel mondo del rugby.