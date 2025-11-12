Offerte Black Friday
Rugby, la giornata speciale dell'Italia aspettando il Sudafrica: sabato la sfida a Torino

Moreno Molla

Sabato l'Italia affronterà allo Juventus Stadium di Torino il Sudafrica. Per la Nazionale, quella di mercoledì 12 novembre, è stata una giornata un po' diversa dal solito: dalla visita all'Istituto di Candiolo, rinnovando la collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby e la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, al Filadelfia dove gli Azzurri hanno incontrato i giocatori del Torino 

IL SUCCESSO DELL'ITALIA CONTRO L'AUSTRALIA

In attesa di conoscere le scelte di Gonzalo Quesada per la sfida agli Springboks due volte campioni del mondo in carica, per gli Azzurri giornata di riposo. Niente allenamenti ma iniziative extra campo sì. In mattinata Lorenzo Pani, Mirko Belloni e Pablo Dimcheff si sono recati in visita all'Istituto di Candiolo rinnovando la collaborazione tra la Federazione Italiana Rugby e la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro nell'ambito della campagna "Life is Blu" per sostenere la prevenzione e la cura dei tumori maschili. 

Nel pomeriggio il capitano degli Azzurri, Nacho Brex, è andato al Filadelfia, il centro sportivo del TorinoScambio di maglia col Cholito, Giovanni Simeone, e tanta curiosità e simpatia scatenata anche in Marco Baroni e altri compagni di squadra.Dal campo del Toro allo stadio della Juve. Perché sabato la sfida al Sudafrica si terrà allo Stadium. Dai Wallabies, battuti a Udine, agli Springboks. La sfida più dura che ci sia nel mondo del rugby. 

