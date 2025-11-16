Offerte Black Friday
Si può essere contenti anche quando si perde

Francesco Pierantozzi
©Getty

L’Italia perde 14-32 contro il Sudafrica ma mostra passi avanti concreti. I 70 minuti in superiorità numerica non bastano contro una squadra di livello superiore e guidata dal geniale Erasmus. Buon primo tempo, difesa solida, qualche occasione sprecata e disciplina imperfetta: una sconfitta che però indica crescita

