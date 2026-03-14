Sei Nazioni: Galles-Italia LIVE dalle 17.40

Dopo il primo e storico successo contro l'Inghilterra, l'Italia di Quesada ha un altro obiettivo, chiudere per la prima volta un Sei Nazioni con tre vittorie. Per entrare ancora nella leggenda, gli azzurri devono vincere al Principality Stadium di Cardiff contro un Galles all'ultimo posto ma deciso a evitare l'onta di finire il torneo con tutte sconfitte. La partita è in diretta dalle 17.40 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con pre-partita dalle 17

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