Sei Nazioni: Galles-Italia LIVE dalle 17.40

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Italia-Galles, il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni

live Rugby
©Getty

Dopo il primo e storico successo contro l'Inghilterra, l'Italia di Quesada ha un altro obiettivo, chiudere per la prima volta un Sei Nazioni con tre vittorie. Per entrare ancora nella leggenda, gli azzurri devono vincere al Principality Stadium di Cardiff contro un Galles all'ultimo posto ma deciso a evitare l'onta di finire il torneo con tutte sconfitte. La partita è in diretta dalle 17.40 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con pre-partita dalle 17

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GALLES-ITALIA LIVE dalle 17.40

- L'ultimo match del Sei Nazioni 2026 è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e NOW con studio prepartita dalle 17 e post dalle 19.40

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Le parole di Paolo Garbisi

Il suo piede educato è stato fondamentale per piegare l'Inghilterra. Paolo Garbisi è chiamato a fare la differenza anche a Cardiff: ecco le sue parole alla vigilia del match a Sky Sport

Le parole di Nacho Brex

Tornato in campo contro l'Inghilterra, ha subito fatto sentire la sua presenza. Nacho Brex ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Galles-Italia, rassicurando sulla capacità degli azzurri di lasciarsi alle spalle l'entusiasmo della vittoria post Inghilterra

Le parole di Quesada alla vigilia

Il CT azzurro lo aveva già detto dopo il successo con l'Inghilterra: "Ora dovrò lavorare per riportare la calma". Alla vigilia dell'ultimo match si ripete: "Contro il Galles sarà la sfida più dura". Ecco le sue parole a Sky Sport

I risultati dell'Italia nel Sei Nazioni 2026

- Italia-Scozia 18-15

- Irlanda-Italia 20-13

- Francia-Italia 33-8

- Italia-Inghilterra 23-18

I risultati del Galles nel Sei Nazioni 2026

- Inghilterra-Galles 48-7

- Galles-Francia 12-54

- Galles-Scozia 23-26

- Irlanda-Galles 27-17

Tandy conferma il suo XV

Per la prima volta nel corso della sua gestione, iniziata il 1° settembre 2025, il coach del Galles Steve Tandy conferma il XV della partita precedente, persa solo di 10 punti contro l'Irlanda la scorsa settimana

A disposizione di Tandy

- 16 Ryan ELIAS (Scarlets – 47 caps) 

- 17 Nicky SMITH (Leicester Tigers – 62 caps) 

- 18 Archie GRIFFIN (Bath Rugby – 15 caps) 

- 19 Adam BEARD (Montpellier – 64 caps) 

- 20 Olly CRACKNELL (Leicester Tigers – 4 caps) 

- 21 Kieran HARDY (Ospreys – 30 caps) 

- 22 Jarrod EVANS (Harlequins – 16 caps) 

- 23 Blair MURRAY (Scarlets – 15 caps)

La formazione del Galles

- 15 Louis REES-ZAMMIT (Bristol Bears – 39 caps) 

- 14 Ellis MEE (Scarlets – 7 caps) 

- 13 Eddie JAMES (Scarlets – 8 caps) 

- 12 Joe HAWKINS (Scarlets – 10 caps) 

- 11 Josh ADAMS (Cardiff Rugby – 69 caps) 

- 10 Dan EDWARDS (Ospreys – 10 caps) 

- 9 Tomos WILLIAMS (Gloucester Rugby – 71 caps)

- 8 Aaron WAINWRIGHT (Dragons – 66 caps)

- 7 James BOTHAM (Cardiff Rugby – 20 caps)

- 6 Alex MANN (Cardiff Rugby – 15 caps) 

- 5 Ben CARTER (Dragons – 18 caps) 

- 4 Dafydd JENKINS (Exeter Chiefs – 30 caps)

- 3 Tomas FRANCIS (Provence Rugby – 81 caps) 

- 2 Dewi LAKE (Ospreys – 30 caps) captain 

- 1 Rhys CARRE (Saracens – 27 caps)

Galles

La crisi nera del Galles

Il Galles ha mostrato segni di ripresa nelle ultime due partite giocandosela fino alla fine contro Scozia e Irlanda, ma al momento è ultimo nel girone con quattro sconfitte in altrettanti incontri. La striscia negativa dura però da tre anni: l'ultimo successo al Sei Nazioni risale al 10 marzo 2023, 29-17 contro l'Italia

I cambi rispetto a Italia-Inghilterra

Torna titolare Alessandro Fusco. Esordio invece dal primo minuto nel torneo per Federico Ruzza. In prima linea, Muhamed Hasa sostituisce l'infortunato Ferrari. In panchina si rivede Varney, reduce da un lungo infortunio

A disposizione di Quesada

- 16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 9 caps)

- 17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 23 caps)

- 18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 25 caps)

- 19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 12 caps)

- 20 David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)

- 21 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

- 22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 21 caps)

- 23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 88 caps)

La formazione dell'Italia

- 15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

- 14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)

- 13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)

- 12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)

- 11 Monty IOANE (Lione, 46 caps)

- 10 Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)

- 9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)

- 8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)

- 7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)

- 6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano

- 5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)

- 4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)

- 3 Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)

- 2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)

- 1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)

Italia

Obiettivo tre vittorie

Come quella della settimana scorsa a Roma, anche questa partita potrebbe essere storica per l'Italia: con un successo gli azzurri finirebbero il torneo con tre vittorie. Non è mai accaduto prima finora

Gli highlights di Italia-Inghilterra

Prima di immergersi nella sfida al Galles, torniamo indietro di una settimana per rivivere le emozioni della prima vittoria azzurra nella storia contro l'Inghilterra 

Buonasera a tutti. Si chiude l'ottimo Sei Nazioni 2026 dell'ItalRugby di Quesada con la trasferta di Cardiff contro il Galles. Avviciniamoci all'inizio del match previsto per le 17.40

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