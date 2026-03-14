Gli Azzurrini fanno visita ai giovani Dragoni su un campo ostico, servirà una prova solida per salutare il Sei Nazioni con un successo e tenere vivo il discorso classifica. Appuntamento domenica alle 14 su Sky Sport Arena ascolta articolo

Domenica alle 14.00 l'Italia Under 20 torna in campo per l’ultima giornata del Sei Nazioni di categoria: appuntamento al Rodney Parade Stadium di Newport contro il Galles (diretta TV su Sky Sport Arena). Gli Azzurrini arrivano in terra gallese ultimi con 2 punti, mentre i padroni di casa sono quarti a quota 7. Per evitare il fondo della classifica l’Italia dovrebbe vincere con bonus e sperare in una Scozia a secco contro l’Irlanda, ma l’obiettivo più concreto resta un altro: chiudere bene il torneo con un successo, a prescindere dalla graduatoria. Dopo il 17-37 con l’Inghilterra, match in cui si sono intravisti spunti interessanti e qualche calo di concentrazione, servirà una prestazione più continua e pulita nei dettagli per avere la meglio sugli avversari.

Italia: concretezza, disciplina e 80 minuti di battaglia Il capo allenatore Andrea Di Giandomenico ha chiesto agli Azzurrini di trasformare il lavoro delle ultime settimane in una prova concreta, soprattutto sul piano dell’efficacia. A Newport li attende un Galles che ama allargare il gioco e alzare la pressione nei punti d’incontro, perciò la risposta tattica dovrà essere chiara fin dalle prime battute. Il focus tecnico è finalizzato a limitare gli errori nel gioco aereo, tenere alto il livello della disciplina e restare competitivi per tutti gli 80 minuti. In termini di leadership e gestione, l’Italia si affida al capitano Riccardo Casarin e alla mediana Varotto–Braga, con Pietro Celi a dare ordine nel triangolo allargato e Malik Faissal tra i principali terminali offensivi. A livello di formazione, lo staff cambia poco: un solo ritocco nei trequarti, con Luca Rossi titolare all’ala al posto di Roda. Davanti, invece, arrivano alcuni aggiustamenti: Alessandro Zanella parte da numero 8, con Antony Miranda spostato a 6 e Jaheim Wilson a 7; in seconda linea c’è Davide Sette al posto di Spreafichi accanto a Simone Fardin. Confermata infine la prima linea Brasini, Pelli, Trevisan, la stessa vista dal primo minuto contro l’Inghilterra. Proprio il pacchetto di mischia sarà chiamato a reggere l’urto di un avversario motivato a fare bene sul terreno di casa: dalla sua tenuta dipenderà la capacità di garantire palloni puliti e rapidi per sviluppare una manovra che, quando riesce ad alzare ritmo, può creare grattacapi a qualsiasi difesa.

Galles: il fattore casalingo e la voglia di dare un senso al torneo Il Galles arriva da una sconfitta “vivace” contro l’Irlanda (48-33), ma con cinque mete segnate e la sensazione di aver trovato buone trame offensive. Il coach Richard Whiffin ha tra le mani una squadra capace di competere con le migliori e intenzionata a sigillare l’edizione 2026 con un risultato positivo. Fin qui è arrivata una vittoria contro la Scozia e tre sconfitte con Inghilterra, Francia e Irlanda, senza mai crollare nel punteggio. I gallesi cambiano due uomini rispetto alla sfida di Cork: debutto da titolare per Lewis Edwards da estremo e Dom Kossuth che parte dal primo minuto in terza linea al posto dell’infortunato Evan Minto. Grande attenzione anche alla panchina, dove spicca il nome di Alex Ridgway, reduce dalla prima meta con Bath nella semifinale di Premier Rugby Cup. Nel reparto dei sostituti lo staff ha scelto l’assetto 6+2, pensato per mantenere alta l’intensità nella ripresa e rivoluzionare la partita, qualora il punteggio fosse in bilico. Il piano del Galles resta coerente: portare il gioco negli spazi quando possibile, ma soprattutto imporsi nel breakdown e nelle fasi di conquista, provando a dominare l’Italia con fisicità e linee di corsa dirette. Per gli Azzurrini, la chiave sarà rispondere colpo su colpo e trovare quella continuità che, in alcuni tratti del torneo, si è vista solo a sprazzi.