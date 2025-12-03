Il sorteggio di Sydney ha deciso la composizione dei sei gruppi della Rugby World Cup 2027, che si disputerà in Australia. L’Italia è nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La formula a 24 squadre prevede una prima fase a gironi dalla quale verranno fuori le 16 squadre qualificate agli ottavi: le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze