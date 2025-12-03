Offerte Sky
Mondiali di rugby, il sorteggio dei gironi: Italia con Sudafrica, Georgia e Romania

Rugby fotogallery
7 foto

Il sorteggio di Sydney ha deciso la composizione dei sei gruppi della Rugby World Cup 2027, che si disputerà in Australia. L’Italia è nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La formula a 24 squadre prevede una prima fase a gironi dalla quale verranno fuori le 16 squadre qualificate agli ottavi: le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze

    Rugby: Ultime Notizie

    Tre giorni di rugby su Sky

    guida tv

    Un grande fine settimana di rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. In diretta le...

    Quilter Nations Series, Italia-Cile 34-19

    Rugby

    Nell'ultimo test match del mese di novembre successo dell'Italia contro il Cile, con il punteggio...

    Nations Series, Italia-Cile stasera su Sky

    guida tv

    La prima volta degli azzurri contro i sudamericani per le Quilter Nations Series: appuntamento in...