Mondiali di rugby, il sorteggio dei gironi: Italia con Sudafrica, Georgia e Romania
Il sorteggio di Sydney ha deciso la composizione dei sei gruppi della Rugby World Cup 2027, che si disputerà in Australia. L’Italia è nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La formula a 24 squadre prevede una prima fase a gironi dalla quale verranno fuori le 16 squadre qualificate agli ottavi: le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze
- NUOVA ZELANDA
- AUSTRALIA
- CILE
- HONG KONG
- SUDAFRICA
- ITALIA
- GEORGIA
- ROMANIA
- ARGENTINA
- FIJI
- SPAGNA
- CANADA
- IRLANDA
- SCOZIA
- URUGUAY
- PORTOGALLO
- FRANCIA
- GIAPPONE
- STATI UNITI
- SAMOA
- INGHILTERRA
- GALLES
- TONGA
- ZIMBABWE
- La vincitrice del girone dell’Italia affronterà una delle migliori terze, mentre la seconda classificata sfiderà la prima del girone F, che comprende Inghilterra, Galles, Tonga e Zimbabwe.
- Il calendario completo delle partite del Mondiale, con date e orari di tutti gli incontri, compresi quelli dell’Italia, sarà pubblicato il 3 febbraio 2026