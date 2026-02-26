Italrugby, convocati per la sfida all'Inghilterra

18 avanti e 15 tre-quart i: tra i 33 ci sono dei ritorni molto importanti. In mischia torna disponibile il tallonatore Gianmarco Lucchesi che aveva vestito la maglia Azzurra per l'ultima volta nello scorso Sei Nazioni mentre sono confermati tutti gli altri rugbisti che finora abbiamo visto nel torneo. Fra i tre-quarti si rivedono Stephen Varney, Tommaso Allan e Nacho Brex . Torna in gruppo anche Giulio Bertaccini mentre è confermata l'assenza di Ange Capuozzo, infortunatosi alla spalla nel match di domenica scorsa perso a Lille contro la Francia. Ancora out anche Seb Negri, Martin Page-Relo, Marco Riccioni, Edoardo Todaro, Jacopo Trulla e Ross Vintcent.

Gonzalo Quesada: "Rientri importanti"

"Abbiamo alcuni rientri nel gruppo- le parole di Gonzalo Quesada al sito della FIR-come Allan, Brex, Lucchesi e Varney. Non hanno giocato molto nelle ultime settimane sia per rientro da infortuni che per motivazioni di carattere personali. Alcuni al momento non hanno il ritmo per giocare 80 minuti in una partita internazionale, ma per noi è importante rivederli nel gruppo, anche in considerazione di alcuni infortuni nella rosa come Capuozzo e Page-Relo che non ha recuperato completamente. Si tratta di giocatori con una grande esperienza e far ritrovare loro l’ambiente della Nazionale è una opportunità che abbiamo voluto cogliere in vista della seconda parte del torneo".