Italrugby, convocati per la sfida all'Inghilterra

Italrugby, i convocati per l'Inghilterra. Rientrano quattro giocatorisei nazioni
Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il match contro l’Inghilterra in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 7 marzo, partita valida per la quarta giornata del Sei Nazioni. Rientrano Tommaso Allan, Gianmarco Lucchesi, Stephen Varney e Juan Ignacio Brex
Il Ct dell'Italia, Gonzalo Quesada, ha annunciato la lista dei convocati per il match contro l'Inghilterra di sabato 7 marzo a Roma, quarta giornata del Sei Nazioni.
18 avanti e 15 tre-quarti: tra i 33 ci sono dei ritorni molto importanti. In mischia torna disponibile il tallonatore Gianmarco Lucchesi che aveva vestito la maglia Azzurra per l'ultima volta nello scorso Sei Nazioni mentre sono confermati tutti gli altri rugbisti che finora abbiamo visto nel torneo. Fra i tre-quarti si rivedono Stephen Varney, Tommaso Allan e Nacho Brex. Torna in gruppo anche Giulio Bertaccini mentre è confermata l'assenza di Ange Capuozzo, infortunatosi alla spalla nel match di domenica scorsa perso a Lille contro la Francia. Ancora out anche Seb Negri, Martin Page-Relo, Marco Riccioni, Edoardo Todaro, Jacopo Trulla e Ross Vintcent.
La Nazionale tornerà a radunarsi da domenica a Roma per preparare la sfida con l'Inghilterra (sabato 7 marzo alle 17.40 in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW).
Gli Azzurri convocati
Piloni
Simone FERRARI (Benetton Rugby, 72 caps)
Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 61 caps)
Muhamed HASA (Zebre Parma 6 caps)
Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 22 caps)
Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 25 caps)
Tallonatori
Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 8 caps)
Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)
Giacomo NICOTERA (Stade Français, 39 caps)
Seconde Linee
Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 61 caps)
Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 11 caps)
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 70 caps)
Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 17 caps)
Terze Linee
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)
Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)
Michele LAMARO (Benetton Rugby, 52 caps)
Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)
David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)
Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 41 caps)
Mediani di mischia
Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 23 caps)
Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 22 caps)
Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)
Mediani di apertura
Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)
Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)
Paolo GARBISI (Toulon, 52 caps)
Centri
Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)
Juan Ignacio BREX (Toulon, 50 caps)
Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 20 caps)
Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 37 caps)
Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 9 caps)
Ali/Estremi
Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)
Monty IOANE (Lione, 45 caps)
Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 12 caps)
Lorenzo PANI (Zebre Parma, 11 caps)
Atleti non considerati per infortunio/in fase di recupero
Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 32 caps)
Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)
Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)
Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)
Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)
Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)
Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)
Gonzalo Quesada: "Rientri importanti"
"Abbiamo alcuni rientri nel gruppo- le parole di Gonzalo Quesada al sito della FIR-come Allan, Brex, Lucchesi e Varney. Non hanno giocato molto nelle ultime settimane sia per rientro da infortuni che per motivazioni di carattere personali. Alcuni al momento non hanno il ritmo per giocare 80 minuti in una partita internazionale, ma per noi è importante rivederli nel gruppo, anche in considerazione di alcuni infortuni nella rosa come Capuozzo e Page-Relo che non ha recuperato completamente. Si tratta di giocatori con una grande esperienza e far ritrovare loro l’ambiente della Nazionale è una opportunità che abbiamo voluto cogliere in vista della seconda parte del torneo".