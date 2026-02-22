Terza giornata del Guinness Sei Nazioni in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dopo la sconfitta contro l’Irlanda, la Nazionale del Ct Gonzalo Quesada incontrerà la Francia, che ha vinto le prime due gare del torneo ed è prima in classifica. Sarà il confronto numero 51 tra le due squadre con l’ultimo precedente in Francia giocato proprio a Lille e terminato sul 13-13 con il palo colpito da Paolo Garbisi a tempo scaduto, su calcio piazzato, che non ha spostato il risultato dal pareggio. Appuntamento con Francia-Italia oggi, domenica 22 febbraio alle ore 16.10, con prepartita dalle 15.30, in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il Sei Nazioni è protagonista anche su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui principali social network.