Francia-Italia al Sei Nazioni di rugby alle 16.10 su Sky Sport Arenaguida tv
Terza giornata del Sei Nazioni con l’Italia impegnata in Francia. Appuntamento da seguire live oggi su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre partita a partire dalle ore 15.30
Terza giornata del Guinness Sei Nazioni in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dopo la sconfitta contro l’Irlanda, la Nazionale del Ct Gonzalo Quesada incontrerà la Francia, che ha vinto le prime due gare del torneo ed è prima in classifica. Sarà il confronto numero 51 tra le due squadre con l’ultimo precedente in Francia giocato proprio a Lille e terminato sul 13-13 con il palo colpito da Paolo Garbisi a tempo scaduto, su calcio piazzato, che non ha spostato il risultato dal pareggio. Appuntamento con Francia-Italia oggi, domenica 22 febbraio alle ore 16.10, con prepartita dalle 15.30, in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il Sei Nazioni è protagonista anche su SkySport.it, sulla APP Sky Sport e sui principali social network.
La programmazione di oggi del Sei Nazioni su Sky e NOW
Domenica 22 febbraio
- Alle 15.30: prepartita
- Alle 16.10: FRANCIA-ITALIA su Sky Sport Arena e TV8.Telecronaca: Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. Studi: Francesco Pierantozzi, Martin Castrogiovanni, Diego Dominguez. Inviato: Moreno Molla