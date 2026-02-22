Francia-Italia, il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni
Italia in campo allo Stade Pierre Mauroy di Lille per la terza giornata del Sei Nazioni. Avversaria è la Francia, che ha vinto le prime due partite e viaggia a punteggio pieno. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
FRANCIA - ITALIA 0-0 LIVE
L'Italia giocherà per l’occasione con la maglia interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini.
Sarà il confronto numero 51 tra le due squadre con l’ultimo precedente in Francia giocato proprio a Lille e terminato sul 13-13 con il palo colpito da Paolo Garbisi a tempo scaduto, su calcio piazzato
C’è in palio il Trofeo Garibaldi, coppa che vede la formazione azzurra e quella dei Bleus sfidarsi ogni anno all’interno del Sei Nazioni per aggiudicarsi appunto il trofeo. L’Italia, che si è già aggiudicata la Cutitta Cup nel match contro la Scozia, prova a fare il bis
Quesada: "Zero pressione, ma tanta voglia di fare bene"
"Fanno piacere le parole di stima dei francesi, ma giochiamo contro la miglior squadra dei francesi. E' una grande sfida, ci siamo preparati bene. Dobbiamo alzare il livello dopo due belle partite, saranno importanti i primi 20' per non fargli prendere fiducia. Zero pressione, ma tanta voglia di fare bene"
Si gioca a Lille, per volontà della Federazione Francese che vuole portare il rugby delle proprie squadre nazionali in giro per il Paese: alle ore 16.10 kick off in uno stadio Pierre Mauroy che avrà il tetto chiuso, viste le previsioni meteo che segnalano una forte pioggia.
La Francia (10 punti su 10 disponibili) sin qui ha fatto un sol boccone di Irlanda, all’esordio in casa, e Galles, superato agevolmente in trasferta
Quesada: "Orgoglio per le parole di Galthié, ma noi... "
"Ci siamo allenati bene in settimana. Capuozzo poteva essere pronto per giocare contro l’Irlanda ma abbiamo scelto di dare fiducia a chi si era allenato bene nelle prime tre settimane, come ad esempio Lorenzo Pani che ha fatto una buona partita contro l’Irlanda. Daremo una opportunità ora a Ange che avrà una motivazione in più”
La panchina azzurra
Entrambe le formazioni presentano un 6+2, l’Italia ha a disposizione giocatori molto fisici come Favretto e Odiase e un totem come Ruzza in grado di garantire esperienza ed equilibrio, oltre ovviamente a una prima linea di riserva che potrà come sempre fare la differenza, aggiungendo forze fresche come Dimcheff e Zilocchi
Fabien Galthié invece effettua due cambi tattici, rinunciando alle ormai celebri cinque terze linee per schierare due seconde di ruolo: Flament e Meafou
Tante conferme nelle formazioni di Francia-Italia, con pochi cambi da entrambe le parti. Considerando solo i XV titolari, Gonzalo Quesada ritrova Ange Capuozzo dopo l’infortunio alla mano che lo ha tenuto fuori per due mesi
La formazione della Francia
Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Théo Attissogbe, 13 Émilien Gailleton, 12 Fabien Brau-Boirie, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Anthony Jelonch, 7 Oscar Jegou, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Dorian Aldegheri, 2 Julien Marchand, 1 Jean-Baptiste Gros.
A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Charles Ollivon, 20 Mickaël Guillard, 21 Lenni Nouchi, 22 Baptiste Serin, 23 Pierre-Louis Barassi.
La formazione dell'Italia
Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti.
A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23
Verso Francia-Italia: le ultime news
L'Italia affronta la Francia a Lille nella 3^ giornata del Sei Nazioni 2026