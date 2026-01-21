Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sei Nazioni, convocati Italia e conferenza di presentazione in diretta streaming dalle 12

live streaming

L'annuncio dei convocati azzurri al prossimo Sei Nazioni e la copertura editoriale di Sky Sport saranno al centro della presentazione di oggi, a partire dalle ore 12. Segui la diretta streaming su skysport.it della conferenza stampa del Sei Nazioni 2026

IL GRANDE RUGBY SU SKY

ascolta articolo

Oggi, a partire dalle ore 12, in diretta streaming su skysport.it da non perdere la conferenza stampa di presentazione del prossimo Sei Nazioni che si svolgerà nella sede Sky di Mialno. Gonzalo Quesada, Ct della Nazionale italiana, svelerà i convocati in vista dell’esordio del 7 febbraio a Roma contro la Scozia, prima giornata del Sei Nazioni. A Francesco Pierantozzi- insieme a Diego Dominguez e Andrea De Rossi- il compito di illustrare la copertura editoriale di Sky Sport e la 'squadra' che seguirà il Sei Nazioni 2026, che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Sul palco anche Michele Lamaro, il capitano che guiderà gli azzurri alla sfida contro la Scozia allo Stadio Olimpico. Per l'Italia ci saranno poi due trasferte (Irlanda e Francia) e un'altra partita casalinga, il 7 marzo contro l'Inghilterra, per concludere il torneo in Galles il 14 marzo.

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Rugby: Altre Notizie

United Rugby Championship e Top 14, i match su Sky

guida tv

Nona giornata nello URC, con la doppia sfida italo-scozzese. Sabato alle ore 18.30,...

Derby azzurro, URC e Top-14: il programma su Sky

guida tv

Natale con il grande rugby su Sky Sport e NOW: per lo United Rugby Championship si...

Tre giorni di rugby su Sky

guida tv

Un grande fine settimana di rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. In diretta le...

Quilter Nations Series, Italia-Cile 34-19

Rugby

Nell'ultimo test match del mese di novembre successo dell'Italia contro il Cile, con il punteggio...

Nations Series, Italia-Cile stasera su Sky

guida tv

La prima volta degli azzurri contro i sudamericani per le Quilter Nations Series: appuntamento in...
VAI ALLA SEZIONE

RUGBY: ALTRE NEWS