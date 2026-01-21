L'annuncio dei convocati azzurri al prossimo Sei Nazioni e la copertura editoriale di Sky Sport saranno al centro della presentazione di oggi, a partire dalle ore 12. Segui la diretta streaming su skysport.it della conferenza stampa del Sei Nazioni 2026

Oggi, a partire dalle ore 12, in diretta streaming su skysport.it da non perdere la conferenza stampa di presentazione del prossimo Sei Nazioni che si svolgerà nella sede Sky di Mialno. Gonzalo Quesada, Ct della Nazionale italiana, svelerà i convocati in vista dell’esordio del 7 febbraio a Roma contro la Scozia, prima giornata del Sei Nazioni. A Francesco Pierantozzi- insieme a Diego Dominguez e Andrea De Rossi- il compito di illustrare la copertura editoriale di Sky Sport e la 'squadra' che seguirà il Sei Nazioni 2026, che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Sul palco anche Michele Lamaro, il capitano che guiderà gli azzurri alla sfida contro la Scozia allo Stadio Olimpico. Per l'Italia ci saranno poi due trasferte (Irlanda e Francia) e un'altra partita casalinga, il 7 marzo contro l'Inghilterra, per concludere il torneo in Galles il 14 marzo.