Dave Rennie è il nuovo Ct degli All Blacks. La federazione neozelandese ha annunciato la nomina fino alla Coppa del Mondo di Rugby 2027, con Rennie che sostituisce Scott Robertson ed è il primo allenatore della Nuova Zelanda con origini polinesiane . Il Ct - come si legge nel comunicato ufficiale - onorerà i suoi impegni con i Kobelco Kobe Steelers in Giappone fino alla conclusione del campionato Japan Rugby League One; in seguito tornerà in Nuova Zelanda per preparare gli All Blacks alla serie di partite casalinghe in programma a luglio contro Francia, Italia e Irlanda.

"Allenare gli All Blacks è un onore incredibile - ha commentato Rennie nel comunicato ufficiale -. Sono estremamente orgoglioso di essere stato incaricato di questo ruolo e comprendo le aspettative che lo accompagnano. Ho le idee molto chiare su come voglio che giochino gli All Blacks e non vedo l'ora di lavorare con i giocatori, lo staff e l'intera comunità del rugby. Qui c'è moltissimo talento e lavoreremo duramente per rendere orgoglioso il paese".