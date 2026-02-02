La serata di venerdì 6 febbraio segna l’inizio del torneo Sei Nazioni Under 20, con l’Italia di coach Andrea Di Giandomenico subito protagonista. Alle ore 20:15 (in diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW) gli Azzurrini scendono in campo a Treviso per la sfida d’esordio alla Scozia, partita da non sbagliare per cercare di migliorare il quarto posto della scorsa edizione. Ma non sarà facile, soprattutto con Francia e Inghilterra in circolazione
Il weekend in arrivo non segna solo l’inizio del classicissimo torneo del Sei Nazioni, ma anche della sua versione Under 20. Una competizione in cui l’Italia recita, e può continuare a recitare, un ruolo da protagonista, in particolare come “scheggia impazzita” come avremo modo di vedere. Gli Azzurrini sono reduci da un 2025 discreto, con il quarto posto allo scorso Sei Nazioni e il settimo al Mondiale giovanile, frutto di alcune prestazioni importanti ma anche altre da rimpianti. Proprio questo carattere altalenante rende difficile fare pronostici sull’Italia Under 20, che dispone di buone individualità ma si presenta quest’anno con altre novità, non solo dovute al ricambio dei giocatori.
Il gruppo azzurro
Se una caratteristica delle nazionali giovanili è quella che il gruppo di giocatori di anno in anno deve cambiare, l’Italia negli ultimi anni ha fatto lo stesso con la guida tecnica: coach Massimo Brunello nel 2024, Roberto Santamaria nel 2025 e ora Andrea Di Giandomenico. Un ricambio forse un po’ troppo frequente, ma quantomeno il nuovo allenatore è una figura già ben presente nell’ambiente giovanile: al tecnico aquilano dal 2024 è stato affidato il ruolo di Responsabile dello Sviluppo di Giocatori e Allenatori, con l’obiettivo di valorizzare la crescita sia degli atleti che degli allenatori dei Centri di Formazione Permanente e delle Accademie. Pertanto la sua nomina a head coach degli Azzurrini lo scorso dicembre è stata una naturale evoluzione dell’incarico precedente. Con un gruppo nuovo a ogni stagione, per l’imminente Sei Nazioni Under 20 il coach ovviamente si affida alla classe 2006, in particolare a quelli che si sono messi in luce lo scorso anno. Stiamo parlando di Bianchi, Brasini e Opoku-Gyamfi (già “cappato” dalla Nazionale maggiore) tra gli avanti, così come di Faissal, Fasti e Casarin nella trequarti, tutti giocatori già ben sperimentati in Azzurro durante la stagione passata. Ma da dietro scalpitano anche i più giovani della classe 2007. Alcuni si sono messi in luce negli anni scorsi con la Under 18 e nella prima amichevole del 2026 con l’Irlanda (persa 29-10) come Vitale (utility back) e Wilson (terza linea). E non si può dimenticare Braga, mediano di apertura che ha già giocato, e bene, con gli Azzurrini allo scorso Mondiale di categoria. Quest’ultimo è tra gli atleti invitati, giocatori che raggiungeranno i compagni in raduno una volta terminati gli impegni coi rispettivi club.
Gli avversari
L’Irlanda con cui l’Italia ha giocato un test pre-torneo è la Nazionale che ha chiuso all’ultimo posto lo scorso Sei Nazioni Under 20, oltre al penultimo posto al Mondiale giovanile 2025. Posizioni inconsuete per i Verdi, una squadra che negli ultimi anni ha fatto risultati importanti nel torneo. Ma questi alti e bassi sono abbastanza consueti nelle nazionali giovanili, e non c’è dubbio che l’Irlanda possa riprendersi con i giocatori della nuova annata. Il grande bacino e lo storico dei risultati permettono però di indicare Francia e Inghilterra come le squadre favorite per la vittoria: sono queste due le nazionali che hanno meglio performato all’ultimo Mondiale e che hanno lottato per il successo finale lo scorso Sei Nazioni 2025. Un trofeo che è andato ai giovani transalpini, dopo l’imprevista battuta d’arresto degli inglesi all’ultima partita contro il Galles. Un successo che ha permesso ai Dragoni di chiudere la passata edizione al terzo posto, davanti all’Italia. Proprio queste due squadre si sono affrontate al Mondiale di categoria per la finale del 7°/8° posto, vinta dagli Azzurrini per 31-23. Detto delle difficoltà dell’Irlanda lo scorso anno, la Scozia è la squadra che sembra essere un gradino sotto alle altre, ma nelle singole partite non è da sottovalutare.
Gli obiettivi dell'Italia
Come accennato, gli Azzurrini hanno chiuso la scorsa edizione al quarto posto grazie alle vittorie su Scozia e Irlanda, ma con dei rimpianti per la sconfitta di misura col Galles che avrebbe permesso di tornare sul podio come nel 2023. L’obiettivo più ambizioso è quello di ritentare l’assalto a uno dei primi tre posti. Farcela sarebbe un risultato ottimo per l’Italia Under 20 ma, come visto, non sarà facile. L’anno scorso ha dimostrato come certi risultati siano molto volatili ed è sempre difficile indicare degli obiettivi specifici per delle squadre giovanili che cambiano un po’ ogni anno. Per farcela bisognerebbe ottenere almeno tre vittorie e, considerando le forze in campo, le avversarie con cui è più probabile giocarsela sono Scozia, Irlanda e Galles. Inoltre non bisogna dimenticare l’importanza dei punti bonus, che si può cercare di agguantare anche nelle difficili sfide con Inghilterra e Francia. Prima però di guardare troppo in là, conta iniziare bene: la sfida d’esordio con la Scozia può essere un buon viatico, considerando che è un avversario che gli Azzurrini nel Sei Nazioni battono con regolarità dal 2021. Inoltre si gioca in casa, allo Stadio Monigo di Treviso, e bisogna approfittarne, essendo solo due le sfide casalinghe previste in questa edizione. Di seguito l’elenco dei 33 giocatori convocati dal tecnico dell’Italia Under 20 Andrea Di Giandomenico (di cui 5 invitati) per preparare il Sei Nazioni 2026 di categoria, che si potrà seguire in diretta sui canali di Sky Sport.
I convocati dell'Italia U20
Gli avanti
Carlo Antonio BIANCHI (Unione Rugby Firenze – Accademia Nazionale I. Francescato)
Gioele BOCCATO ( Verona Rugby – Accademia Nazionale I. Francescato)
Christian BRASINI (Livorno Rugby – Accademia Nazionale I. Francescato)
Ettore DINARTE (Valpolicella Rugby – Accademia Nazionale I. Francescato)
Simone FARDIN (Rugby Casale – Accademia Nazionale I. Francescato)
Inza DENE (Piacenza Rugby Club – Accademia Nazionale I. Francescato)
Thomas KURTI (Valorugby Emilia – Accademia Nazionale I. Francescato)
Erik MEROI (Rugby Club Pasian di Prato – Accademia Nazionale I. Francescato)
Enoch OPOKU-GYAMFI (Bath Rugby)
Valerio PELLI (Mogliano Veneto Rugby)
Antonio REINA (VII Rugby Torino Accademia Nazionale I. Francescato)
Davide SETTE (Rugby Experience L’Aquila – Accademia Nazionale I. Francescato)
Marco SPREAFICHI (Benetton Rugby Treviso – Accademia Nazionale I. Francescato)
Leonardo TOSI (Livorno Rugby – CDFP Roma)
Jaheim Noel WILSON (Rugby Club Pasian di Prato – Accademia Nazionale I. Francescato)
I trequarti
Riccardo CASARIN (Amatori&Union Rugby Milano – Accademia Nazionale I. Francescato)
Pietro CELI (Livorno Rugby – Accademia Nazionale I. Francescato)
Daniele COLUZZI (Old Colleferro Rugby – Accademia Nazionale I. Francescato)
Luca DE NOVELLIS (Pesaro Rugby – CDFP Roma)
Thomas DEL SURETO (Fiamme Oro Rugby Roma – Accademia Nazionale I. Francescato)
Malik FAISSAL (Rugby Parma FC – Accademia Nazionale I. Francescato)
Roberto FASTI (Benetton Rugby Treviso – Accademia Nazionale I. Francescato)
Tommaso RODA (Piacenza Rugby Club – Accademia Nazionale I. Francescato)
Luca ROSSI (Pesaro Rugby – Accademia Nazionale I. Francescato)
Alessio SCARAMAZZA (Rugby Experience L’Aquila – Accademia Nazionale I. Francescato)
Alessandro TEODOSIO (Fiamme Oro Rugby Roma – Accademia Nazionale I. Francescato)
Nikolaj VAROTTO (Benetton Rugby Treviso – Accademia Nazionale I. Francescato)
Edoardo VITALE (CUS Milano Rugby Accademia Nazionale I. Francescato)
Atleti invitati
Francesco BRAGA (Valpolicella Rugby – CDFP Treviso)
Giovanni MARZOTTO (Benetton Rugby Treviso – CDFP Treviso)
Giacomo MESSORI (Rugby Petrarca)
Antony Italo MIRANDA (Mogliano Veneto Rugby)
Luca TREVISAN (Golden Lions)
A cura di OnRugby.it