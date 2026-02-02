Il weekend in arrivo non segna solo l’inizio del classicissimo torneo del Sei Nazioni, ma anche della sua versione Under 20. Una competizione in cui l’Italia recita, e può continuare a recitare, un ruolo da protagonista, in particolare come “scheggia impazzita” come avremo modo di vedere. Gli Azzurrini sono reduci da un 2025 discreto, con il quarto posto allo scorso Sei Nazioni e il settimo al Mondiale giovanile, frutto di alcune prestazioni importanti ma anche altre da rimpianti. Proprio questo carattere altalenante rende difficile fare pronostici sull’Italia Under 20, che dispone di buone individualità ma si presenta quest’anno con altre novità, non solo dovute al ricambio dei giocatori.

Il gruppo azzurro

Se una caratteristica delle nazionali giovanili è quella che il gruppo di giocatori di anno in anno deve cambiare, l’Italia negli ultimi anni ha fatto lo stesso con la guida tecnica: coach Massimo Brunello nel 2024, Roberto Santamaria nel 2025 e ora Andrea Di Giandomenico. Un ricambio forse un po’ troppo frequente, ma quantomeno il nuovo allenatore è una figura già ben presente nell’ambiente giovanile: al tecnico aquilano dal 2024 è stato affidato il ruolo di Responsabile dello Sviluppo di Giocatori e Allenatori, con l’obiettivo di valorizzare la crescita sia degli atleti che degli allenatori dei Centri di Formazione Permanente e delle Accademie. Pertanto la sua nomina a head coach degli Azzurrini lo scorso dicembre è stata una naturale evoluzione dell’incarico precedente. Con un gruppo nuovo a ogni stagione, per l’imminente Sei Nazioni Under 20 il coach ovviamente si affida alla classe 2006, in particolare a quelli che si sono messi in luce lo scorso anno. Stiamo parlando di Bianchi, Brasini e Opoku-Gyamfi (già “cappato” dalla Nazionale maggiore) tra gli avanti, così come di Faissal, Fasti e Casarin nella trequarti, tutti giocatori già ben sperimentati in Azzurro durante la stagione passata. Ma da dietro scalpitano anche i più giovani della classe 2007. Alcuni si sono messi in luce negli anni scorsi con la Under 18 e nella prima amichevole del 2026 con l’Irlanda (persa 29-10) come Vitale (utility back) e Wilson (terza linea). E non si può dimenticare Braga, mediano di apertura che ha già giocato, e bene, con gli Azzurrini allo scorso Mondiale di categoria. Quest’ultimo è tra gli atleti invitati, giocatori che raggiungeranno i compagni in raduno una volta terminati gli impegni coi rispettivi club.