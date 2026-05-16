Domenica 17 maggio, alle ore 13.15 (diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW e Sky Go), all’Arms Park di Cardiff l’Italia farà visita al Galles per la quinta giornata del Sei Nazioni femminile 2026. Le Azzurre di Fabio Roselli, battendo le padrone di casa ancora a secco di vittorie e con un risultato favorevole di Irlanda-Scozia, potrebbero agguantare il terzo posto in classifica. Il match, che aprirà il Super Sunday, sarà diretto da Maggie Cogger-Orr 6 NAZIONI FEMMINILE, LA PROGRAMMAZIONE SU SKY ascolta articolo

Fabio Roselli, tecnico delle Azzurre, opera quattro cambi nel XV titolare rispetto alla sconfitta con l’Inghilterra. Tre di questi riguardano il pack delle avanti: Francesca Sgorbini, flanker numero 6, Giordana Duca, seconda linea numero 5, farà coppia con Valeria Fedrighi (ultima gara prima del suo ritiro) e Gaia Maris pilone destro al posto di Vittoria Zanette. La quarta novità è Francesca Granzotto, ala numero 14, che rimpiazza Aura Muzzo che scala in panchina. "Il Galles è una nazione molto orgogliosa del proprio rugby, e lo dimostra in ogni partita, sia in campo che fuori. Sono sicuramente una squadra difficile da affrontare a Cardiff, sia fisicamente che mentalmente, e mettono molta pressione ovunque. Si sentono i contrasti e la fisicità nelle mischie, e i tifosi li sostengono con entusiasmo. Non sarà una partita facile" ha detto la veterana Sofia Stefan, 105 caps con la maglia delle Azzurre.

La formazione del Galles Lo staff tecnico gallese conferma in blocco la formazione che ha giocato e perso con l’Irlanda la settimana scorsa eccetto una pedina: Seren Singleton, trequarti delle Brython Thunder, sarà l’ala titolare in maglia 14 e andrà a completare un triangolo allargato molto pericoloso con l’estremo Kayleigh Powell delle Harlequins e l’altra ala Jasmine Joyce, giocatrice delle Bristol Bears. "Sappiamo tutti cosa c'è in palio in quest'ultima partita, ma il nostro obiettivo è continuare a crescere. L'Italia è quattro posizioni sopra di noi nel ranking mondiale e avremo bisogno di tutta la grinta e la fisicità che abbiamo dimostrato finora" ha detto Sean Lynn, head coach delle padrone di casa.

Galles-Italia, le statistiche A dispetto delle zero vittorie nel torneo il Galles ha buone statistiche di squadra in cui risulta essere il numero uno: 57 touche vinte, 112 calci in gioco, 2750 metri conquistati con il gioco al piede e 35 turnover vinti (3 in più dell’Italia). Dal canto suo le Azzurre sono prime nella classifica dei jackals, 17 e nei calci dal box, 43, seconde per percentuale di placcaggi riusciti, 80%, e per percentuale di calci conservati, 13.8%, dietro solo all’Inghilterra. Per quanto riguarda le giocatrici da tenere d’occhio nella trasferta di Cardiff ci sono sicuramente la tallonatrice Kelsey Jones (Gloucester-Hartpury), prima per touche vinte (45) e la numero 10 sua compagna di club Lleucu George, prima per calci in gioco (73) e per calci conservati (9). L’Italia dal canto suo ha al suo arco diverse frecce pericolose come Vittoria Ostuni-Minuzzi, seconda per metri per portata (9.9) e soprattutto una difesa solida che ha alcune punte d’eccellenza come Silvia Turani (6 placcaggi dominanti) e Francesca Sgorbini (13 contatti dominanti).