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United Rugby Championship, i quarti di finale su Sky

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Weekend con 5 partite live su Sky e NOW con i quarti di finale in URC e la penultima giornata del Top 14 francese. Si comincia venerdì sera alle 20.45 con Glasgow-Connacht. Sabato gli altri tre quarti di finale di URC: Bulls-Munster, Stormers-Cardiff e Leinster-Lions. Si chiude domenica con lo spareggio playoff in Francia tra Clermont e Racing

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Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. Venerdì 29 maggio alle 20.45, su Sky Sport Arena, spazio alla sfida tra Glasgow e Connacht. Il calendario prosegue sabato 30 maggio con tre grandi appuntamenti: alle 13, su Sky Sport Max, i Bulls ospitano il Munster, mentre alle 15.30, sempre su Sky Sport Max, sarà la volta di Stormers-Cardiff. In serata, alle 21 su Sky Sport Mix, da non perdere Leinster-LionsIl fine settimana rugbistico si completa con il Top 14 francese che giunge alla sua penultima giornata. Domenica 31 maggio, alle ore 21.05, Clermont-Racing 92, in diretta su Sky Sport MaxSu Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

Programmazione del fine settimana di rugby su Sky e NOW

Venerdì 29 maggio

  • Alle 20.45: GLASGOW-CONNACHT su Sky Sport Arena. Telecronaca: Paolo Malpezzi e commento di Andrea De Rossi

Sabato 30 maggio

  • Alle 13: BULLS-MUNSTER su Sky Sport Max. Telecronaca: Francesco Pierantozzi e commento di Pippo Frati
  • Alle 15.30: STORMERS-CARDIFF su Sky Sport Max. Telecronaca: Moreno Molla e commento di Pippo Frati  
  • Alle 21: LEINSTER-LIONS su Sky Sport Mix. Telecronaca: Paolo Malpezzi e commento di Andrea De Rossi 

Domenica 31 maggio

  • Alle 21.05: CLERMONT-RACING 92 su Sky Sport Max. Telecronaca: Francesco Pierantozzi e commento di Andrea De Rossi     

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