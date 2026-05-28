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Nations Championship, gli Azzurri convocati per il raduno di Parma

italrugby

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma – in programma il 4 e 5 giugno – in preparazione al Nations Championship di luglio (live su Sky e NOW)

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Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, in vista del Nations Championship di luglio che porterà gli Azzurri in Giappone, Nuova Zelanda e Australia

ha convocato 34 giocatori per un primo raduno di due giorni a Parma, 4 e 5 giugno. Si tratta di 19 avanti e 15 tre-quarti oltre ad un invitato, Ion Neculai. Sono stati convocati solo giocatori che militano nelle due franchigie italiane, Benetton e Zebre.

Nessun giocatore, quindi, tra quelli impegnati all'estero. 

La lista degli atleti convocati

Piloni

Destiny AMINU (Benetton Rugby, esordiente)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 8 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 24 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 27 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 10 caps)

Nicholas GASPERINI (Benetton Rugby, esordiente)

Giovanni QUATTRINI (Zebre Parma, esordiente)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 63 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 13 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 72 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 54 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)

Giulio MARINI (Benetton Rugby, esordiente)

David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)

Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, esordiente)

Mediani di mischia

Thomas DOMINGUEZ (Zebre Parma, esordiente)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 25 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 23 caps)

Mediani di apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 22 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 39 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 9 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 3 caps)

Malik FAISSAL (Zebre Parma, esordiente)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 14 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Invitato

Ion NECULAI (Zebre Parma, 3 caps)

Il Nations Championship su Sky

Tra i convocati anche 8 giocatori che non hanno ancora debuttato in maglia Azzurra. Si tratta di Aminu, Gasperini, Quattrini, Locatelli, Marini e Ortombina fra gli avanti. Fra i tre-quarti, prima chiamata per Thomas Dominguez e Malik Faissal. Tutte le sfide degli Azzurri nel Nations Championship di quest'anno saranno in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

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