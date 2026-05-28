Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma – in programma il 4 e 5 giugno – in preparazione al Nations Championship di luglio (live su Sky e NOW)

ha convocato 34 giocatori per un primo raduno di due giorni a Parma , 4 e 5 giugno. Si tratta di 19 avanti e 15 tre-quarti oltre ad un invitato , Ion Neculai. Sono stati convocati solo giocatori che militano nelle due franchigie italiane, Benetton e Zebre.

Il Nations Championship su Sky

Tra i convocati anche 8 giocatori che non hanno ancora debuttato in maglia Azzurra. Si tratta di Aminu, Gasperini, Quattrini, Locatelli, Marini e Ortombina fra gli avanti. Fra i tre-quarti, prima chiamata per Thomas Dominguez e Malik Faissal. Tutte le sfide degli Azzurri nel Nations Championship di quest'anno saranno in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.