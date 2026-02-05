Nella prima partita del Sei Nazioni occasione speciale per il capitano Michele Lamaro, Paolo Garbisi e Nacho Brex che festeggeranno la 50^ partita in nazionale. Sorpresa ad estremo con la nomina di Leonardo Marin, in un ruolo in cui sono infortunati Capuozzo, Allan e Todaro. Problemi anche nella posizione di mediano di mischia con Alessandro Fusco titolare vista l'indisponibilità di Varney e Page-Relo. Panchina con 5 avanti e 3 tre-quarti dove si rivede Lorenzo Pani

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà la Scozia sabato 7 febbraio alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma, prima giornata del Sei Nazioni 2026 (da seguire in diretta su Sky Sport Uno e NOW, pre partita dalle 14.30). Sarà il confronto numero 39 tra le due squadre con l’ultimo confronto allo Stadio Olimpico di Roma che sorride agli Azzurri, primo successo dell’era Quesada con la Nazionale Maschile.

50 caps in maglia azzurra per Lamaro, Brex e Paolo Garbisi

Sarà un match speciale per tre azzurri che avranno l’onore di entrare in campo prima della squadra: Michele Lamaro, Juan Ignacio Brex e Paolo Garbisi toccheranno quota 50 caps nel match d’esordio del torneo.

Inedito triangolo allargato con Marin nel ruolo di estremo e Ioane-Lynagh. Torna la coppia di centri formata da Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco che ha collezionato il primo cap da titolare nel Sei Nazioni proprio contro la Scozia nel 2023 a Edimburgo. In terza linea – insieme a capitan Lamaro – ci saranno Lorenzo Cannone e Zuliani. In seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Ferrari, Nicotera e Fischetti. Prima convocazione in lista gara – nel Guinness Sei Nazioni – per Di Bartolomeo, Hasa e Da Re. Insieme ai tre giocatori in forza alle Zebre, pronti a subentrare dalla panchina Spagnolo, Ruzza, Favretto, Alessandro Garbisi e Pani. Non sarà disponibile per la partita Martin Page-Relo: il mediano di mischia in forza al Bordeaux non ha recuperato dal suo infortunio ed è rientrato al suo club di appartenenza, mentre Stephen Varney in settimana ha svolto allenamento differenziato per recuperare da un infortunio muscolare agli adduttori.

Dirigerà il match il neozelandese Ben O’Keeffe.