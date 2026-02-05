Nella prima partita del Sei Nazioni occasione speciale per il capitano Michele Lamaro, Paolo Garbisi e Nacho Brex che festeggeranno la 50^ partita in nazionale. Sorpresa ad estremo con la nomina di Leonardo Marin, in un ruolo in cui sono infortunati Capuozzo, Allan e Todaro. Problemi anche nella posizione di mediano di mischia con Alessandro Fusco titolare vista l'indisponibilità di Varney e Page-Relo. Panchina con 5 avanti e 3 tre-quarti dove si rivede Lorenzo Pani
Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà la Scozia sabato 7 febbraio alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma, prima giornata del Sei Nazioni 2026 (da seguire in diretta su Sky Sport Uno e NOW, pre partita dalle 14.30). Sarà il confronto numero 39 tra le due squadre con l’ultimo confronto allo Stadio Olimpico di Roma che sorride agli Azzurri, primo successo dell’era Quesada con la Nazionale Maschile.
50 caps in maglia azzurra per Lamaro, Brex e Paolo Garbisi
Sarà un match speciale per tre azzurri che avranno l’onore di entrare in campo prima della squadra: Michele Lamaro, Juan Ignacio Brex e Paolo Garbisi toccheranno quota 50 caps nel match d’esordio del torneo.
Inedito triangolo allargato con Marin nel ruolo di estremo e Ioane-Lynagh. Torna la coppia di centri formata da Brex e Menoncello, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco che ha collezionato il primo cap da titolare nel Sei Nazioni proprio contro la Scozia nel 2023 a Edimburgo. In terza linea – insieme a capitan Lamaro – ci saranno Lorenzo Cannone e Zuliani. In seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Ferrari, Nicotera e Fischetti. Prima convocazione in lista gara – nel Guinness Sei Nazioni – per Di Bartolomeo, Hasa e Da Re. Insieme ai tre giocatori in forza alle Zebre, pronti a subentrare dalla panchina Spagnolo, Ruzza, Favretto, Alessandro Garbisi e Pani. Non sarà disponibile per la partita Martin Page-Relo: il mediano di mischia in forza al Bordeaux non ha recuperato dal suo infortunio ed è rientrato al suo club di appartenenza, mentre Stephen Varney in settimana ha svolto allenamento differenziato per recuperare da un infortunio muscolare agli adduttori.
Dirigerà il match il neozelandese Ben O’Keeffe.
La formazione dell'Italia
15 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 17 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 9 caps)
13 Juan Ignacio BREX (Tolone, 49 caps)
12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 34 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 42 caps)
10 Paolo GARBISI (Tolone, 49 caps)
9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 33 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 38 caps)
6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 49 caps) – capitano
5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 14 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 58 caps)
3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 69 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 36 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 58 caps)
A disposizione
16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 6 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 19 caps)
18 Muhamed HASA (Zebre Parma 4 caps)
19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 67 caps)
20 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 8 caps)
21 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 19 caps)
22 Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)
23 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)
La formazione della Scozia
15. Tom Jordan – Bristol Bears (12)
14. Kyle Steyn – Glasgow Warriors (28)
13. Huw Jones – Glasgow Warriors (58)
12. Sione Tuipulotu – Glasgow Warriors (33) – Captain
11. Jamie Dobie – Glasgow Warriors (17)
10. Finn Russell – Bath Rugby (89) – Vice-Captain
9. Ben White – Toulon (31)
1. Pierre Schoeman – Edinburgh Rugby (44)
2. Ewan Ashman – Edinburgh Rugby (32)
3. Zander Fagerson – Glasgow Warriors (76)
4. Scott Cummings – Glasgow Warriors (45)
5. Grant Gilchrist – Edinburgh Rugby (84)
6. Matt Fagerson – Glasgow Warriors (59)
7. Rory Darge – Glasgow Warriors (34) – Vice-Captain
8. Jack Dempsey -–Glasgow Warriors (29)
A disposizione
16. George Turner – Harlequins (50)
17. Nathan McBeth – Glasgow Warriors (5)
18. Elliot Millar Mills – Northampton Saints (11)
19. Max Williamson – Glasgow Warriors (9)
20. Gregor Brown – Glasgow Warriors (12)
21. George Horne – Glasgow Warriors (40)
22. Adam Hastings – Glasgow Warriors (35)
23. Darcy Graham – Edinburgh Rugby (50)