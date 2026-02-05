Venerdì 6 febbraio Italia-Scozia apre l'avventura degli Azzurrini nel Sei Nazioni Under 20 2026. Il match è in programma allo Stadio Monigo di Treviso (ore 20.15 in diretta tv su Sky Sport Max, in streaming su NOW ) e rappresenta la prima uscita ufficiale della nazionale guidata da Andrea Di Giandomenico. La nazionale italiana è chiamata a partire bene contro un’avversaria che ha nella fisicità e nelle fasi statiche i suoi punti di forza . L’Italia arriva con tanto entusiasmo e con un XV costruito per alzare il ritmo, ma sa che il primo snodo della serata sarà evitare che la Scozia imposti la partita davanti.

Talento e intraprendenza: l'Italia di Andrea Di Giandomenico

Il nuovo capo allenatore dell'Italia U20 ha subito dimostrato di non temere le scelte coraggiose: al Monigo ci saranno due mediani d'apertura in campo. Roberto Fasti guida la squadra con il numero 10, mentre Pietro Celi, che abitualmente gioca nella stessa posizione, inizia da estremo, con l’idea di aggiungere un secondo regista e aumentare le opzioni tattiche. I due si erano alternati in questo ruolo nel Sei Nazioni 2025 e offrono molteplici garanzie anche sui calci piazzati. Accanto a Fasti, nel ruolo di mediano di mischia, c’è Alessandro Teodosio, che ha già accumulato minuti di qualità nel recente test amichevole con l’Irlanda.

La struttura della squadra passa anche da alcune leadership già consolidate: il centro milanese Riccardo Casarin è il capitano designato e al suo fianco compaiono i due vice Malik Faissal e Enoch Opoku, entrambi già passati dall’esordio nel rugby "dei grandi", con Opoku che a novembre ha ottenuto anche la prima presenza in nazionale maggiore. In attacco, l’Italia presenta un ampio ventaglio di soluzioni: la scelta di un triangolo allargato versatile, con Luca Rossi all’ala ma anche spendibile da mediano di mischia, è un indizio della volontà di proporre un rugby meno legato a schemi rigidi e più orientato alla lettura delle situazioni.

Tanti occhi saranno puntati su Malik Faissal, trequarti ala veloce e molto presente nel gioco aereo, già in meta con le Zebre sia in URC sia in Challenge Cup. Ma gli Azzurrini possono contare anche sulla personalità di Casarin, sugli impatti della seconda linea Fardin e sulla presenza a tutto campo di due flanker completi come Bianchi e Miranda. Anche se la prima linea composta da Brasini, Dinarte e Meroi è cambiata totalmente rispetto alla scorsa stagione, i tre ragazzi che partiranno titolari hanno la grinta e le doti tecniche giuste per dare filo da torcere ai diretti avversari.