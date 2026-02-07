Allo Stadio Olimpico inizia il Sei Nazioni dell'ItalRugby di Gonzalo Quesada. Avversaria la Scozia, battuta nell'ultimo precedente giocato in casa nel torneo due anni fa. Gli azzurri sono privi di diversi infortunati tra cui Capuozzo, Allan, Varney e Todaro. La partita è in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno, canale 201, e in streaming su NOW
Ora c'è l'Inno di Mameli
Suonato dalla Banda dei Carabinieri. E cantato sia dai giocatori che dal pubblico azzurro. Davvero una cornice di pubblico perfetta
Il momento degli inni nazionali
Si parte con Flowers of Scotland, si fa sentire tantissimo il pubblico ospite con il suo canto a squarciagola
Si entra in campo!
Le squadre sono sul prato dell'Olimpico, spettacolo di colori e suoni sulle tribune: lo stadio è pieno come nelle migliori occasioni
Le divise delle due squadre
Italia rigorosamente in azzurro, la Scozia si presenta con un'insolita divisa violacea. Le squadre sono nel tunnel degli spogliatoi
Ultimi preparativi nello spogliatoio
Dopo il riscaldamento, gli azzurri si preparano per tornare in campo e iniziare il loro Sei Nazioni 2026
Gli highlights di Italia-Scozia Under 20
Ieri sera, a Treviso, si è aperto purtroppo con una sconfitta il Sei Nazioni dell'Under 20
L'altro match in programma
Il quadro della prima giornata verrà completato dal derby Inghilterra-Galles, a Twickenham alle ore 17.40
Quesada: "Il meteo non ci condizionerà"
Quesada parla a Sky Sport poco prima del match: "Avevamo guardato come sarebbe stato il tempo e siamo stati fortunati nell'allenarci anche a Verona sotto la pioggia. Capiterà di avere il campo secco, ma siamo pronti e il meteo non rappresenterà un problema per nessuno. La prima partita è sempre complessa, voglio vedere un funzionamento di squadra con disciplina, testa e cuore. Nelle ultime due partite contro di loro abbiamo iniziato sempre male, focus sull'approccio nei primi 15 minuti"
La grande novità di formazione dell'Italia
Quesada, anche per gli infortuni, schiera Marin estremo. Dominguez: "Ha piede, velocità ed è forte sulle palle aeree, può fare la sua partita". Castrogiovanni pensa che la Scozia proverà a sfruttare la situazione: "Sarà messo sotto pressione, sanno che quella non è la sua posizione congeniale"
Gli ultimi incontri
Lo scorso anno la Scozia ha vinto a Murrayfield 31-19, gli azzurri invece si sono imposti due anni fa all'Olimpico 31-29
Come sta la Scozia?
Castrogiovanni avvisa: "Sono stati contestati quando hanno perso due partite a novembre. Credo però che abbiano una rosa profonda e non bisogna sottovalutarli". Dominguez si concentra sulla posizione in bilico di coach Townsend: "Da anni ci si aspetta il salto di qualità, hanno una squadra per poter vincere il torneo. Se non dovesse succedere nemmeno quest'anno... "
I precedenti tra Italia e Scozia
Italia e Scozia si sono affrontate 38 volte in partite ufficiali, con 29 successi scozzesi e 9 italiani. L’Italia ha segnato 638 punti, subendone 990. In 26 edizioni di Sei Nazioni invece, il bilancio è di 8-18 per la Scozia
Il fattore meteo
Nei giorni scorsi ha piovuto molto a Roma. Al momento il cielo sull'Olimpico è nuvoloso, con un timido sole che prova a fare capolino
L'ultimo allenamento degli azzurri prima del match
Gli azzurri hanno testato il prato dell'Olimpico, messo alla prova anche dalla pioggia nei giorni precdenti
Le previsioni di Dominguez e Castrogiovanni
Iniziato il pre-partita su Sky Sport Uno. Per Dominguez sarà una partita equilibrata: "Entrambe le squadre hanno il 50% di possibilità, la decideranno i dettagli". Castrogiovanni indivudua un fattore determinante: "Il tempo sarà importante, le squadre non sapranno bene come comportarsi"
Nello spogliatoio mancano le maglie azzurre
Moreno Molla, dalla pancia dell'Olimpico, ci spiega come mai
Traguardo storico per Lamaro
Il giocatore del Benetton raggiunge le 50 presenze da capitano degli azzurri
Che atmosfera all'Olimpico
Fuori dallo stadio il pubblico inizia ad animare e a colorare la giornata. Tantissimi ovviamente i tifosi scozzesi, qualcuno ha portato anche la grancassa...
Gli highlights di Francia-Irlanda
Il torneo è iniziato giovedì sera con la partita forse più attesa. Ecco com'è andata
L'emergenza infortuni
Non è stata fortunata l'Italia. A Quesada mancano per infortunio tantissimi giocatori che quasi sicuramente sarebbero stati titolari nel match di oggi: Capuozzo, Allan, Page-Relo, Riccioni, Lucchesi, Trulla, Vintcent, Negri, Todaro e Varney
A disposizione per la Scozia
In panchina per Townsend: 16 George Turner, 17 Nathan McBeth, 18 Elliot Millar Mills, 19 Max Williamson, 20 Gregor Brown, 21 George Horne, 22 Adam Hastings, 23 Darcy Graham
Il XV della Scozia
Le scelte di coach Gregor Townsend:
15 Tom Jordan, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu (c), 11 Jamie Dobie, 10 Finn Russell, 9 Ben White, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge, 6 Matt Fagerson, 5 Grant Gilchrist, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Ewan Ashman, 1 Pierre Schoeman
A disposizione per l'Italia
In panchina per Quesada: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Muhamed Hasa, 19 Federico Ruzza, 20 Marco Favretto, 21 Alessandro Garbisi, 22 Giacomo Da Re, 23 Lorenzo Pani
Il XV dell'Italia
Ecco le scelte di coach Quesada per l'esordio:
15 Leonardo Marin, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (capitano), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti
Buongiorno a tutti. Parte il Sei Nazioni per l'Italia. Alle 15.10 inizia il match inaugurale contro la Scozia all'Olimpico di Roma. Avviciniamoci insieme al calcio d'inizio