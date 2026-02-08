La bella vittoria contro la Scozia all'esordio dice degli azzurri più di quanto non dica il risultato (18-15). La squadra di Quesada ha personalità, concentrazione, un bel gioco e una grande difesa. Tutto nonostante almeno dieci infortunati. E l'Irlanda, avversaria nel prossimo turno, non pare più un ostacolo insormontabile