Gli Azzurri convocati per il match con l’Irlanda. Tornano Capuozzo e Gesi, assente Brexsei nazioni
L’Italrugby torna al lavoro dopo la bella vittoria con la Scozia in vista della sfida all’Irlanda di sabato 14 febbraio (ore 15.10 live su Sky Sport Uno e NOW). Nella lista dei convocati tornano Ange Capuozzo e Simone Gesi. Assente Nacho Brex: in accordo con lo staff tecnico non sarà presente in raduno per motivi familiari. Quesada: “Nacho è un giocatore di grande valore per il gruppo dentro e fuori dal campo, ma nella gestione della squadra il lato umano e la famiglia saranno sempre considerati come una priorità”
Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana in preparazione alla partita contro l’Irlanda, seconda gara degli Azzurri nel Sei Nazioni, in calendario sabato 14 febbraio alle 15.10 italiane all’Aviva Stadium di Dublino. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.
Rientrano Capuozzo e Gesi, assente Brex
Nella lista dei convocati rientrano Ange Capuozzo e Simone Gesi – quest’ultimo impegnato con l’Italia XV nel pareggio a Rieti contro la Scozia A lo scorso 6 febbraio – mentre mancherà Nacho Brex: il centro azzurro, che ha raggiunto le 50 presenze insieme a Paolo Garbisi e Lamaro con la maglia dell’Italia nella vittoria contro la Scozia, in accordo con lo staff tecnico non sarà presente in raduno per motivi familiari.
Quesada: "Brex? Nella gestione della squadra lato umano e famiglia sempre una priorità"
"Nacho è un giocatore di grande valore per il gruppo dentro e fuori dal campo, ma nella gestione della squadra il lato umano e la famiglia – per il mio punto di vista – saranno sempre considerati come una priorità. Ci siamo confrontati -le parole di Gonzalo Quesada- insieme a lui e la decisione presa è la migliore. Per essere focalizzati nel proprio lavoro è importante essere tranquilli: in ogni ambito, con giocatori e staff, lavoriamo prima con le persone che con i professionisti".
Gli Azzurri convocati
Piloni
Simone FERRARI (Benetton Rugby, 70 caps)
Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 59 caps)
Muhamed HASA (Zebre Parma 5 caps)
Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 20 caps)
Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)
Tallonatori
Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 7 caps)
Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 3 caps)
Giacomo NICOTERA (Stade Français, 37 caps)
Seconde Linee
Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 59 caps)
Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 9 caps)
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 68 caps)
Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 15 caps)
Terze Linee
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 34 caps)
Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)
Michele LAMARO (Benetton Rugby, 50 caps)
Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)
David ODIASE (Zebre Parma, 3 caps)
Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 39 caps)
Mediani di mischia
Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 21 caps)
Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 20 caps)
Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)
Mediani di apertura
Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)
Paolo GARBISI (Toulon, 50 caps)
Centri
Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 18 caps)
Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)
Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 35 caps)
Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 7 caps)
Ali/Estremi
Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 31 caps)
Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)
Simone GESI (Zebre Parma, 5 caps)
Monty IOANE (Lione, 43 caps)
Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 10 caps)
Lorenzo PANI (Zebre Parma, 9 caps)
Atleti non considerati per infortunio/in fase di recupero
Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)
Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)
Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)
Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)
Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)
Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)
Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)
Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)
Il calendario dell’Italia al Sei Nazioni, live su Sky
- Irlanda-Italia: Dublino, Aviva Stadium – 14 febbraio ore 14.10 (locali)
- Francia-Italia: Lille, Decathlon Arena – 22 febbraio ore 16.10
- Italia-Inghilterra: Roma, Stadio Olimpico – 7 marzo ore 17.40
- Galles-Italia: Cardiff, Principality Stadium – 14 marzo ore 16.40 (locali)