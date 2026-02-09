Gli Azzurri convocati per il match con l’Irlanda

L’Italrugby torna al lavoro dopo la bella vittoria con la Scozia in vista della sfida all’Irlanda di sabato 14 febbraio (ore 15.10 live su Sky Sport Uno e NOW ). Nella lista dei convocati tornano Ange Capuozzo e Simone Gesi. Assente Nacho Brex: in accordo con lo staff tecnico non sarà presente in raduno per motivi familiari. Quesada: “Nacho è un giocatore di grande valore per il gruppo dentro e fuori dal campo, ma nella gestione della squadra il lato umano e la famiglia saranno sempre considerati come una priorità”

Primo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana in preparazione alla partita contro l’ Irlanda , seconda gara degli Azzurri nel Sei Nazioni, in calendario sabato 14 febbraio alle 15.10 italiane all’Aviva Stadium di Dublino. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Nella lista dei convocati rientrano Ange Capuozzo e Simone Gesi – quest’ultimo impegnato con l’Italia XV nel pareggio a Rieti contro la Scozia A lo scorso 6 febbraio – mentre mancherà Nacho Brex : il centro azzurro, che ha raggiunto le 50 presenze insieme a Paolo Garbisi e Lamaro con la maglia dell’Italia nella vittoria contro la Scozia, in accordo con lo staff tecnico non sarà presente in raduno per motivi familiari.

Quesada: "Brex? Nella gestione della squadra lato umano e famiglia sempre una priorità"

"Nacho è un giocatore di grande valore per il gruppo dentro e fuori dal campo, ma nella gestione della squadra il lato umano e la famiglia – per il mio punto di vista – saranno sempre considerati come una priorità. Ci siamo confrontati -le parole di Gonzalo Quesada- insieme a lui e la decisione presa è la migliore. Per essere focalizzati nel proprio lavoro è importante essere tranquilli: in ogni ambito, con giocatori e staff, lavoriamo prima con le persone che con i professionisti".